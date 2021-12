Donne e lavoro: Caffitaly tra le aziende top

Caffitaly, azienda nota per il sistema a capsule per la preparazione di caffè espresso, è tra le 200 aziende italiane in cui le donne sono più felici di lavorare: lo conferma la classifica “Italy’s Best Employers for Women” stilata dall’istituto tedesco qualità finanza (Itqf). La classifica è il risultato di una ricerca su un campione di duemila aziende, basata sul social listening e di un’analisi dettagliata dei commenti online di dipendenti e collaboratori, ed evidenzia quelle aziende sul territorio italiano che si sono distinte per un ambiente lavorativo positivo sulla base di 45 argomenti, come la cultura d’impresa, la formazione professionale, le pari opportunità.

Il punteggio raggiunto da Caffitaly, di 92,6 nella categoria beni di consumo durevol, è la risultante di un’azienda che garantisce flessibilità e smartworking, che assicura un ambiente di lavoro positivo in un clima di cooperazione, e che accompagna e incoraggia la crescita professionale delle sue persone, uomini o donne che siano, premiandone con avanzamenti di carriera la qualità del lavoro svolto. " In azienda non si parla di 'pari opportunità' perché un ambiente equo e paritario è parte integrante di una cultura aziendale basata sul merito, e, proprio per questo, le donne, al pari dei colleghi uomini, hanno importanti opportunità lavorative e possono accedere a percorsi di crescita interna veloci e meritocratici", si legge in una nota stampa.

Come le donne che sono arrivate a coprire posizioni apicali nel controllo qualità e nell’IT, fino alle tre manager, responsabili Marketing, Legal Affairs e Human Resources, che ricoprono ruoli strategici di rilievo all’interno del Leadership Team di Caffitaly, il pool di manager che riferisce direttamente all’amministratore delegato. "Il riconoscimento conseguito diventa una nuova opportunità da cogliere per educare a un ambiente di lavoro che rispetti ogni quota e ogni ruolo indipendentemente dal genere: per noi l’attenzione alla persona, al talento e alle capacità è prioritaria in ogni circostanza", conclude l'azienda.