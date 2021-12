Caffitaly: dall'occupazione femminile ai nuovi piani per il 2022

Il gruppo bolognese triplicherà i negozi monomarca nei prossimi 4 anni.

Caffitaly, tra i più importanti player nel settore del caffè porzionato in capsula, è tra le 200 aziende italiane in cui le donne sono più felici di lavorare: lo conferma la classifica “Italy’s Best Employers for Women” stilata dall’istituto tedesco qualità finanza (Itqf) (vedi articolo EFA News del 16-12-21).

Per l'occasione EFA News ha intervistato sul tema Ilaria Macedonio e Marta Colombo, rispettivamente HR Director e Marketing Director dell'azienda.

Qual è la percentuale femminile in azienda e quali cariche manageriali ricoprono le donne in Caffitaly?

"Caffitaly conta oltre 400 dipendenti, di questi circa il 25% sono donne. Diverse figure femminili ricoprono ruoli strategici: ci sono donne che lavorano in posizioni di rilievo nell’IT e nel controllo qualità e tre sono arrivate a posizioni apicali nelle aree Marketing, Legal Affairs e Human Resources, entrando a far parte del Leadership Team, il pool che riferisce direttamente all’amministratore delegato", ha spiegato Macedonio.

Quant’è importante la presenza femminile in azienda? Quali sono gli elementi chiave che garantiscono un ambiente equo e paritario?

"Le donne in azienda rappresentano indubbiamente una risorsa preziosa, ma soprattutto perché è la qualità del lavoro che ogni giorno svolgono ad essere preziosa. L’ambiente equo e paritario che ci impegniamo da sempre a garantire trova le sue fondamenta in una cultura aziendale improntata alla meritocrazia, che premia la preparazione, l’impegno, il pensiero, le intuizioni e i risultati, indipendentemente dal genere. Sono l’attenzione alla persona, al talento e alle capacità ad essere centrali, in ogni circostanza", ha continuato Macedonio.

L’azienda mette a disposizione percorsi di crescita interni per il genere femminile?

"Abbiamo diversi esempi di donne, in particolare nell’IT, nel controllo qualità e nelle risorse umane, che hanno fatto interessanti e veloci percorsi di carriera all’interno dell’azienda. Ma non si tratta di percorsi 'ad hoc' per le donne: le opportunità lavorative sono garantite a tutti i dipendenti, donne e uomini, che possono sempre accedere a percorsi di crescita interna meritocratici", ha concluso Macedonio.

L’azienda per queste festività ha lanciato la Limited Edition Espresso Panettone. Quali sono le caratteristiche del prodotto?

"L’anima di Caffitaly è la tecnologia, ciò che ci distingue, infatti, è proprio il nostro sistema brevettato, innovativo e sostenibile, che combina la tecnologia di capsule e macchine per esaltare al meglio il gusto e l’aroma dei migliori caffè e delle migliori bevande calde. Ma siamo anche un vero e proprio hub creativo al servizio dell’esperienza del consumatore. Per questo, accanto all’ampia offerta di caffè e altre bevande calde, abbiamo una gamma di caffè aromatizzati variegata e in continua evoluzione: ogni anno proponiamo limited edition stagionali per incontrare i trend del momento e, per le feste 2021, abbiamo voluto racchiudere l’atmosfera, magica e famigliare, del Natale nella Limited Edition Espresso Panettone. Si tratta di una miscela di Arabica (70%) e Robusta (30%), in cui l’aroma corposo del caffè incontra il gusto morbido di canditi e uvetta e una leggera nota burrosa che ricorda la pasticceria. Ha carattere dolce e intensità media, che lo rendono perfetto per la colazione, ma anche per le pause caffè 'golose' di metà pomeriggio (anche in ufficio) oppure per il dopo pasto, da sorseggiare con una fetta di panettone, magari macchiato con una goccia di latte caldo, che ben si sposa con la nota burrosa e il profumo di canditi e uvetta", ha spiegato Colombo, ed ha continuato: "la Christmas Limited Edition sta andando a ruba e il periodo natalizio sta confermando il trend positivo che ha caratterizzato tutto il 2021".

Quali sono i progetti, sia a livello di prodotti che di espansione, per il 2022?

"Il nostro obiettivo è fare il miglior caffè e il più sostenibile nel single-serve e, per raggiungerlo, l’innovazione continua, di macchine, capsule, processi, è senza dubbio centrale, per questo investiamo 2,5 milioni di Euro l’anno in R&D e continueremo a farlo. Già dal prossimo anno saremo in grado di lanciare tre nuove macchine e tre nuovi aromatizzati stagionali l’anno e una referenza della nuova gamma di caffè con benefici per il consumatore ogni semestre. Parlando di sostenibilità, stiamo collaborando con università e centri di ricerca allo sviluppo della Next Generation System Cap, estremamente performante e sostenibile, e già da quest’anno tutte le nostre capsule sono prodotte con materiali plastici di altissima purezza che le rendono riciclabili al 100%. Nel 2022 lanceremo le prime capsule totalmente compostabili e avvieremo progetti innovativi che, tramite la separazione del caffè dalla plastica e la creazione di reti di raccolta, coinvolgeranno direttamente i nostri consumatori nell'economia circolare del prodotto. In questo modo, nel 2023 saremo pronti per attivare un nuovo progetto di riconversione della plastica delle capsule riciclate in nuovi utilizzi alimentari e non. Infine, stiamo lavorando molto sulla distribuzione: miriamo a triplicare i nostri negozi monomarca nei prossimi 4 anni con circa 50 nuove aperture l’anno su tutto il territorio nazionale e ad accrescere fortemente la nostra penetrazione nella rete multimarca", ha concluso Colombo.