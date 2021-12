Amadori, presente anche quest'anno nella dispensa di MasterChef Italia

Grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy, Amadori continua ad essere una presenza costante nella dispensa di MasterChef Italia, anche nella nuova edizione, al via da oggi, 16 dicembre, su Sky e in streaming su Now, con alcuni dei suoi principali prodotti, protagonisti di prove dedicate. Da più di 50 anni il Gruppo Amadori lavora per portare in tavola tutta la bontà e la leggerezza delle sue carni bianche di pollo e tacchino, frutto di uno stretto legame con i territori in cui è presente e grazie alla gestione integrata della sua filiera 100% italiana.

L’ascolto attento alle esigenze dei consumatori da sempre orienta tutta l’attività del Gruppo, guidata da principi ispiratori come qualità, sostenibilità, innovazione, italianità e cultura alimentare. Il Campese Amadori sarà ancora uno dei prodotti d’eccellenza della cucina del talent show di cucina. Un pollo a lento accrescimento, allevato all’aperto senza uso di antibiotici, che presenta una carne soda e consistente. Il Campese è un prodotto eclettico, con un’ottima resa in cottura e versatilità di preparazione. L’alimentazione de Il Campese, così come del pollo Qualità 10+ Amadori, è accuratamente studiata ed esclusivamente vegetale e no Ogm.