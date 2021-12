Da Rigoni di Asiago la vetrina bio per il Natale

La vetrina del flagship store Rigoni di Asiago, in via Buonarroti a Milano, come ogni anno, è pronta a suggere diverse idee per i regali di Natale. “Ho dei gusti semplicissimi, mi accontento sempre del meglio”, scriveva Oscar Wilde, "ed è proprio il meglio quello che troverete da Naturalmente a Milano, il paradiso del gusto bio che, per le prossime feste, ha preparato gli auguri più dolci per grandi e piccini. Delizie che, da quasi cent’anni, Rigoni di Asiago produce con 'la natura nel cuore', una mission che parla di ingredienti selezionatissimi, di produzione 100% biologica", comunica l'azienda in una nota stampa.

A partire dalla Fiordifrutta, disponibile in tantissime varietà che offrono la frutta fresca dolcificata esclusivamente con lo zucchero delle mele bio, troverete le ricette più tradizionali ma anche le più innovative, come le Special Edition che vedono abbinamenti insoliti con le erbe aromatiche. Oppure c’è la Nocciolata: anche qui potete scegliere, dalla versione classica a quella senza latte, a quella bianca, realizzata con burro di cacao. Tra le referenze anche Crunchy, con una croccante granella di nocciole tostate.

Se è sul cioccolato che volete puntare vi aspettano le “boules” alla Nocciolata, che possono essere appese sull’albero di Natale con un nastro. Potrete decidere di acquistare una confezione già pronta, oppure di assemblarla a vostro piacimento in scatole di latta o in altri contenitori a tema, ingentiliti dai caratteristici fiocchi rossi e abbinati ad altri décor, come, ad esempio, i pupazzetti di pan di zenzero.