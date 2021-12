Balsamico: Consorzio conferma impegno contro il fake sloveno

Questione slovena ancora in primo piano per il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena che in diretta streaming ha riunito i propri soci per l’assemblea di fine anno, durante la quale si è altresì parlato dello stato avanzamento lavori del Passaporto Digitale dell’aggiornamento in materia di tutela legale delle Denominazione e presentato i dati relativi alle attività di monitoraggio e vigilanza digitale svolta nel 2021.

“A nome del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena – ha premesso il Presidente Mariangela Grosoli - mi preme rivolgere un particolare ringraziamento a tutti i rappresentanti politici che fino ad oggi, a vari livelli, si sono molto spesi nella difesa della nostra Denominazione. Molto c'è ancora da fare ma sono certa che unendo le energie di tutti riusciremo ad uscire da questa impasse. Dal momento che l’intento è comune e dunque la strategia ampiamente condivisa, adesso il fattore determinante diventa il tempo: non c’è un minuto da perdere, c'è da agire con immediatezza per non mettere in difficoltà il nostro comparto”.

La Slovenia a luglio ha introdotto nel proprio ordinamento una norma in palese violazione del diritto comunitario. Il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio è stato chiaro: “Ci stiamo facendo tutti in quattro, chi per territorialità chi per competenza, senza colori politici. Nelle prossime settimane chiederemo al Presidente del Consiglio, di autorizzare l’avvio della procedura d’infrazione prevista dal Trattato. La Slovenia, infatti, procede velocemente con la produzione di aceti balsamici “tarocchi” e ingannevoli per i consumatori europei. Stiamo lavorando su un doppio canale: uno istituzionale con la Presidenza del Consiglio ed uno più prettamente Mipaaf insieme ad ICQRF. Inoltre, vorremmo a breve istituzionalizzare una cabina di regia a livello nazionale interministeriale, per coinvolgere non solo il Mipaaf ma anche il MISE, il Ministero degli Esteri e di volta in volta i ministeri interessati, nella creazione di una task force".

Condivide l'impegno anche la Deputata della Lega On. Benedetta Fiorini, rappresentante del territorio modenese: “Anche se in questo momento le priorità istituzionali possono sembrare altre – ha spiegato - noi continueremo, ciascuno per la propria parte e con il proprio ruolo, ad essere presenti nelle sedi più opportune e a portare avanti le battaglie dei territori e delle filiere che stiamo seguendo. Siamo qui per ribadire la determinazione e la serietà del lavorare in squadra, nonché l’importanza dell’essere sempre presenti per incalzare i tempi lunghi della burocrazia e della diplomazia.

Il Presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera On. Filippo Gallinella, ha ribadito un concetto in particolare, quello dell’appetibilità del Made in Italy. “Il legislatore comunitario è dal 1992 che difende tutte le Denominazioni, tuttavia le nostre subiscono attacchi di continuo proprio perché l’italianità si vende bene, unitamente alla nostra cultura del cibo. Ci dobbiamo difendere legalmente, anche sui mercati digitali, con una battaglia di squadra senza sosta, provando per quanto possibile a non andare in tribunale".

L’assemblea dei Soci ha rappresentato altresì l’occasione per illustrare i risultati delle attività del Consorzio nel corso del 2021. A farlo è stato il Direttore del Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Federico Desimoni che, tra le altre cose, ha posto particolare attenzione sui dati relativi alle attività di monitoraggio e vigilanza digitale nazionale ed internazionale. “La pandemia ha messo in crisi i comuni modelli organizzativi e operativi dell’attività di vigilanza e di repressione delle frodi. Partendo da questa consapevolezza, siamo riusciti a trasformare questa criticità in un’opportunità per avviare un progetto innovativo di digitalizzazione che ha portato alla creazione di sistemi di vigilanza e repressione, operativi a livello globale, di grande efficacia. Sono i risultati e i numeri a confermarlo”.