Legge bilancio: serve ultimo sforzo per taglio accise e sostegno ai birrifici artigianali

Alfredo Pratolongo, Presidente di AssoBirra, lancia un appello a tutte le forze politiche di maggioranza e al Governo di approvare l’emendamento alla Legge di Bilancio che prevede un taglio triennale delle accise sulla birra, unitamente ad agevolazioni fiscali progressive per i birrifici artigianali, con produzione annua fino a 60.000 ettolitri.

Gli emendamenti sono in fase di esame nella Legge di Bilancio in discussione al Senato, su cui è attesa una maratona di voto nel prossimo weekend. Larga la condivisione tra le forze di maggioranza: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, hanno presentato e segnalato gli emendamenti 165.0.6 Taricco, 165.0.7 Naturale, 165.0.11 Bergesio e 165.0.10 Caligiuri, ora al vaglio della Commissione Bilancio del Senato.

AssoBirra, Coldiretti e UnionBirrai stanno facendo fronte comune per ottenere un intervento fiscale capace di ridare slancio alla filiera italiana della birra - duramente colpita dalla pandemia con una perdita di 1,4 miliardi di valore generato complessivo - e slancio allo sviluppo concreto di una filliera agricola per la produzione di materia prima italiana (vedi articolo di EFA News del 15/12/2021)

“La birra è l’unica bevanda da pasto tassata da accise in Italia, su cui grava un peso fiscale che in alcuni casi raggiunge addirittura il 50% del prezzo finale del prodotto”, afferma Pratolongo. “Il blocco del canale Ho.Re.Ca. e la situazione pandemica nel suo complesso hanno messo a dura prova il settore, ma la nostra richiesta non vuole essere in alcun modo finalizzata ad ottenere agevolazioni fine a se stesse. Chiediamo bensì di operare sulla leva fiscale, per consentire ad un comparto composto da grandi, medie e piccole aziende artigiane radicate su tutto il territorio italiano, di riprendere un trend di sviluppo che ha creato ricchezza e valore per l’economia nazionale, occupazione qualificata e crescita della filiera agricola italiana. Anche il tema della competizione con l’estero è fondamentale: l’Italia è tra i Paesi europei con le accise sulla birra più elevate e ciò fa perdere competitività alle nostre aziende”.

Il tema delle accise sulla birra è già stato oggetto di passate Leggi di Bilancio. Dopo un aumento indiscriminato del 30% nel periodo 2013-2015, a partire dal 2017 si è avviato un percorso di piccole riduzioni dell’aliquota che ha invertito il trend, stimolando investimenti e generando sviluppo del mercato da un lato, ma anche aumento delle entrate fiscali per lo Stato dall’altro.

“Abbassare le accise sulla birra è una scelta di politica economica e industriale a sostegno del comparto agroalimentare italiano, su cui chiediamo al Governo e al Parlamento di intervenire” – conclude Pratolongo – “In Italia infatti, le imprese, di ogni dimensione, sono in grado di fare sistema quando vengono messe nella condizione di sviluppare sinergie di valore e competitività. E’ il caso della produzione di birra in Italia che dal 2015 in poi si è progressivamente affermata come un comparto ad alta generazione di valore aggiunto: dalla capacità di attrazione di investimenti da parte delle grande imprese, allo sviluppo di eccellenze imprenditoriali e agricole, al radicamento territoriale e allo sviluppo della cultura della birra, anche da parte di medie e piccole imprese artigianali”.