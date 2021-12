Monini, un anno ricco di riconoscimenti

Il Monocultivar Coratina Bio di Monini è stato riconosciuto come “Miglior Biologico” della Guida Lodo 2021/2022. Questo è l'ultimo di una serie di premi ricevuti dall'azienda nel 2021. A poco più di un anno dal lancio, il primo bilancio è positivo per la selezione italiana, la collezione di tre oli extravergine: GranFruttato, Bios e Amabile. Il GranFruttato e il Bios si sono aggiudicati la medaglia d’argento al concorso Olive Japan 2021, che ha visto la partecipazione di 811 extra vergini e oli d'oliva da 27 nazioni. Al NYIooc World Olive Oil di New York, il GranFruttato e il Bios si sono confrontati con altri 1300 oli in competizione, ottenendo il Gold Award. Anche all’Australian International non si sono fatte mancare importanti conferme per il GranFruttato (medaglia d’argento), il Bios (medaglia di bronzo) e per il Classico (medaglia di bronzo), giudicati da una giuria composta da cinque panel internazionali (Spagna, Italia, Nuova Zelanda, Tunisia e Cina) e sei nazionali (Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Wagga Wagga).

Non ultimo in Italia, alla seconda edizione del Milan International Olive Oil Award, organizzato dall’oleologo Luigi Caricato, il GranFruttato ha ottenuto il "Bicchiere d’Oro" nella categoria "Verde Medio"; mentre al Bios è andata l'incoronazione del Biol "per essere uno dei migliori extravergini biologici al mondo", si legge in una nota stampa.

Infine, al “World’s best organic olive oils 2020/2021” Coratina e Frantoio sono stati inseriti nella top ten, mentre Nocellara tra i primi 25. Monini ha, anche, ottenuto il terzo posto come “Migliore frantoio biologico del mondo 2020/2021” calcolato dai 6 su 7 concorsi internazionali più severi per l’olio extravergine d’oliva. La spagnola Evooleum, ha giudicato il Monocultivar Frantoio Bio come miglior extravergine italiano e secondo in assoluto a livello mondiale, mentre ha inserito la Coratina e la Nocellara nel club dei primi 100.