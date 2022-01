Interrogazione su Peste suina in Cina: Europa in ordine sparso

Interrogazione alla Commissione, dell'On. Tom Vandenkendelaere (PPE), del 15/12/2021.

Oggetto: Peste suina africana – riconoscimento da parte della Cina del principio di regionalizzazione



La chiusura del mercato cinese a causa della peste suina africana continua a tormentare il settore suinicolo. Con prezzi senza precedenti e prezzi elevati dei mangimi, gli agricoltori stanno lottando per sbarcare il lunario. Tuttavia, in seno al Consiglio Agricoltura e pesca, la Commissione europea ancora una volta ha ignorato la richiesta di diversi Stati membri di misure europee di sostegno al settore suino.



Nel frattempo, la Francia è riuscita a diventare il primo Paese a raggiungere un accordo di massima sulla regionalizzazione con la Cina, accordo basato su due anni di negoziati. Altri Stati membri dell'UE potrebbero seguire, ma per il momento questo rimane un grosso punto interrogativo. In ogni caso, l'unità europea non è in vista. Di conseguenza, stiamo facendo il gioco della Cina e della sua tattica del divide et impera, per cui gli Stati membri vengono messi l'uno contro l'altro.

1. Qual è l'opinione della Commissione su queste tattiche cinesi che stanno creando un cuneo tra gli interessi europei?

2. La Commissione è disposta a porre tale questione in cima all'agenda diplomatica per salvaguardare l'unità dell'Europa come blocco commerciale?

3. Quali passi concreti sta adottando la Commissione per far riconoscere dalle autorità cinesi il principio della regionalizzazione a livello europeo?