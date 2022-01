Buon compleanno Baci Perugina

La storia di Baci Perugina inizia nel 1922 a Perugia, grazie allo spirito imprenditoriale di Luisa Spagnoli, una delle più influenti figure italiane dell’inizio del ventesimo secolo. Visionaria e genio creativo di Perugina, pensò ad un’idea innovativa per una nuova speciale ricetta di cioccolatini: ideò una combinazione di nocciola tritata, recuperata dagli avanzi, e cioccolato fuso per creare un ripieno cremoso, sormontato da una nocciola intera tostata, il tutto ricoperto con il cioccolato fondente Luisa. Il risultato fu un cioccolatino che ricordava le nocche di un pugno, da cui il nome originale, “Cazzotto”. Fu Giovanni Buitoni, uomo d’affari e co-fondatore di Perugina, a pensare di cambiarne il nome. Riteneva infatti che fosse inadatto per la dolce creazione di Luisa: piuttosto che far chiedere un “cazzotto” alla commessa, sarebbe stato più appropriato che ricevesse dei "Baci".

Diversi anni più avanti, l’Art Director di Perugina Federico Seneca ebbe l’idea di avvolgere ogni "Bacio" in un messaggio d’amore, inserendo frasi romantiche all’interno dell'involucro stellato, ispirato dall’amore segreto tra Luisa e Giovanni. Fu sempre Seneca a ideare poi la scatola blu e argento raffigurante la coppia che si bacia sotto una pioggia di stelle, ispirato al quadro “Il Bacio” di Hayez.

Oggi quei cioccolatini compiono 100 anni. Negli anni sono stati protagonisti di campagne avanguardiste, al fianco di artisti come Frank Sinatra a Vittorio Gassman, si sono evoluti in nuovi gusti, hanno vinto guinness mondiali e sono stati esportati in altri Paesi. Una parabola da sempre in ascesa, quella di Baci, che arriva fino ad oggi al fianco di Dolce&Gabbana per celebrare i suoi 100 anni di storia. La partnership con il noto marchio di moda ha portato alla realizzazione di una "Collezione Celebrativa 100 Anni" e di una Limited Edition, una ricetta nuova in edizione limitata che sarà svelata per San Valentino 2022.

I maestri della scuola del cioccolato di Perugia parteciperanno al centenario dell'azienda, realizzando una torta celebrativa. Un’opera di cioccolateria d’autore di grandi dimensioni, dedicata a tutti i lavoratori. Lo stabilimento di produzione si farà portavoce delle celebrazioni, attraverso un’installazione luminosa che avvolgerà la “Fabbrica dei Baci” . In occasione dei festeggiamenti, anche il museo del cioccolato Perugina apre le porte al pubblico per far vivere un viaggio nel tempo alla scoperta della storia aziendale.