Acqua Campus tra i protagonisti di Macfrut 2022

L'intesa tra Macfrut e Acqua Campus si estende e fortifica in previsione della nuova edizione della fiera internazionale 2022 dell’ortofrutta al Rimini Expo Center 4-6 maggio. La tecnologia in campo sarà protagonista dell’area dinamica della fiera ancora una volta voluta dagli organizzatori di intesa con Anbi (Associazione nazionale delle bonifiche italiane) e con il Cer (canale Emiliano Romagnolo) che si occupa dell’ideazione e gestione dello stand interattivo.

Acqua Campus presenta nell’area dinamica della fiera soluzioni all’avanguardia per rendere più efficienti acqua e nutrienti, e rendere maggiormente sostenibili le attività agricole, sia sotto il profilo economico che sotto quello ambientale. Torneranno in campo le tecnologie interconnesse per l’irrigazione (che possono godere al contempo dei benefici previsti dalla legge di bilancio - credito d’imposta): sensori per il monitoraggio dell’acqua e dei suoli, stazioni meteo, centraline per l’automazione degli impianti, sistemi per la fertirrigazione e sistemi antibrina.

Anbi e Cer presentano l’evoluzione del già collaudato servizio Irriframe che dopo 10 anni di diffuso utilizzo in tutta l’Italia tornerà con una veste nuova e nuove funzioni. "Il servizio per l’irrigazione nato in Emilia Romagna, ora offerto su 7 milioni di ettari in tutta la nazione, riparte da Rimini", comunica una nota stampa. Il presidente del Cer Nicola Dalmonte, ha commentato: "si presenta totalmente rinnovato nel layout, ora più user-friendly, con nuove funzioni gestibili direttamente dalle mappe satellitari integrate, come una vera e propria piattaforma capace di gestire i dati del monitoraggio di campo in entrata e le funzioni di automazione dell’impianto irrigua, in uscita”. Con la nuova versione di Irriframe, sarà possibile gestire la propria azienda agricola in maniera completamente automatizzata. Grazie alla nuova App, tutte le funzioni sono gestibili da smartphone. Nell’area dinamica di Macfrut sarà possibile provare il nuovo servizio, grazie alla presenza dei tecnici esperti di Acqua Campus e agli impianti irrigui di ultima generazione funzionanti.