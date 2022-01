Erba medica disidratata, aumenta la domanda internazionale

La domanda internazionale di erba medica disidratata è destinata ad aumentare e i prezzi a mantenersi elevati. Lo affermano due tra i più importanti produttori italiani, il Gruppo Carli e Al Dahra Europe, entrambi associati ad Aife/Filiera Italiana Foraggi, l’Associazione a cui fanno capo una trentina di impianti di trasformazione per una produzione complessiva che ogni anno sfiora 1 milione di tonnellate e un fatturato di circa 450 milioni di Euro. Dopo la Spagna, l’Italia è il secondo maggiore produttore di foraggi essiccati e disidratati a livello europeo una posizione di prestigio in cui AIFE/Filiera Italiana Foraggi ricopre un ruolo di primaria importanza.

“Oggi i nostri più importanti mercati esteri di riferimento, dove è destinato circa il 65% della produzione, sono rappresentati dall’Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti, dal Giappone, dalla Corea del Sud", spiega Alfeo Carli, presidente del Gruppo riminese, "a cui bisogna aggiungere alcuni Stati del Nord Europa. Soprattutto verso il Medio Oriente, Arabia Saudita ed Emirati in primis, o paesi emergenti come la Cina, viene destinata una grande quantità di erba medica disidratata. Qui esistono infatti le più grandi aziende di bovine da latte, con una consistenza numerica di capi che può andare dalle 80mila alle 150mila unità per azienda. Tre anni fa, per ridurre al minimo i consumi di un bene tanto prezioso come l’acqua, il Governo dell’Arabia Saudita ha deciso di proibire l’irrigazione dei terreni coltivati a erba medica, mais e grano, prevedendo però al contempo aiuti all’importazione. Lo Stato ha infatti stanziato finanziamenti per gli allevatori che acquistano direttamente foraggi all’estero o, in alternativa come accade negli Emirati Arabi, li acquista per poi rivenderli a un prezzo calmierato”. Politiche che hanno determinato per il Gruppo Carli un aumento delle quote di foraggio esportate (+20%).

“Con una richiesta sostanzialmente stabile e una produzione destinata a non subire aumenti significativi nel medio-lungo periodo, sono molto ottimista sulla tenuta delle quotazioni dell’erba medica disidratata, che nell’ultima campagna di produzione ha consolidato una media di 220-230 Euro/tonnellata”, afferma Agostino Migiani Ceo della Al Dahra Europe. “Una percentuale compresa in una forbice tra il 35 e il 55% della nostra produzione è destinata all’export. I nostri clienti di riferimento sono i paesi del Medio Oriente, in particolare Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Negli ultimi cinque anni poi la siamo riusciti a guadagnare importanti fette di mercato in Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Cina”.