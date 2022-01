Macfrut 2022 si presenta all'Africa

“Macfrut 2022: eccellenza ortofrutticola italiana opportunità per i paesi Africani e dell’area Mediorientale”. Questo il fil rouge del webinar rivolto alle ambasciate italiane in Africa che lunedì 24 gennaio ha visto la partecipazione di oltre 60 tra ambasciatori, addetti commerciali, uffici Ice-Agenzia, Aics (Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo) e Unido (United Nations Industrial Development Organization).

Promosso da Cesena Fiera, Confindustria Assafrica&Mediterraneo, ministero per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale e Ice-Agenzia, l’incontro è stato il prosieguo di una analoga iniziativa svoltasi la settimana scorsa rivolta alle ambasciate africane in Italia, sempre sul tema Macfrut 2022, anch’essa con una partecipazione di oltre 60 rappresentanti istituzionali.

Ad aprire la giornata di lunedì scorso è stato Antonio Montanari vicepresidente di Confindustria Assafrica Mediterraneo: “tra le cinque priorità delineate dalla Banca africana di sviluppo, gli High Five’s, vi è ‘Feed Africa’: nutrire l’Africa, che si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’agricoltura sostenibile, inclusiva e business oriented nel Continente. Per raggiungere tali obiettivi è dunque necessario lavorare con i governi nazionali, le comunità regionali, il settore privato e fare sinergia come sistema Paese per far sì che l’Italia venga considerata attore centrale di questa filiera. In questa cornice Macfrut riveste un ruolo importante per la promozione di specifici progetti di filiera, che possono essere driver di sviluppo per il continente e ai quali le aziende italiane possono dare un fondamentale apporto in termini di know how e innovazione industriale".

Tra i progetti in campo di Macfrut 2022, gli Africa Days, tre giorni di eventi sulle opportunità per le aziende del settore ortofrutticolo nel continente. Dal 4 al 6 maggio, saranno ospitati gli stati generali dell’ortofrutta Africana, ci sarà la presentazione dei progetti di cooperazione internazionale di Aics, inoltre saranno promossi focus su specifici paesi per presentare alle imprese le opportunità di mercato in grande sviluppo. Il direttore generale di Ice-Agenzia Roberto Luongo si è soffermato sui progetti messi in campo: "In programma Lab Innova, Demo Farm, incoming di buyer e incontri b2b nei principali eventi fieristici. Vogliamo incrementare la presenza italiana in Africa e questo è possibile solo attraverso un lavoro di squadra che coinvolga Farnesina, Aics, Assafrica e Ice”.