Fileni è ufficialmente una B Corp

Fileni Alimentare Spa è ufficialmente una B Corp, e, secondo quanto afferma l'azienda, è la prima al mondo che alleva e produce carne a conquistare la certificazione. L’azienda marchigiana si aggiunge dunque al network globale di oltre 4000 aziende certificate dalla non profit B Lab che si distinguono per l’impegno a coniugare profitto, creazione di valore per la società e attenzione all’ambiente.

Le B Corp, che in Italia sono più di 130, integrano e promuovono un nuovo paradigma economico che vede il business come strumento fondamentale per la creazione di benessere per le persone e il pianeta. Il Gruppo Fileni ha scelto di abbracciare questa visione "consapevole di come solo la creazione di valore sociale e ambientale, insieme al biologico come punta più avanzata della transizione ecologica italiana, possano rafforzare la competitività del sistema agroalimentare e contribuire alla ripresa del Paese e alla risoluzione dei grandi problemi del XXI secolo", si legge in una nota stampa.

Questo traguardo, raggiunto con il supporto di Nativa, Regenerative Design Company che accelera l’evoluzione delle aziende verso paradigmi rigenerativi, rappresenta il riconoscimento di un percorso di innovazione sostenibile ventennale caratterizzato dall’utilizzo di energia 100% rinnovabile all’interno degli stabilimenti, la conversione di quasi la totalità della produzione in antibiotic free, la redazione del bilancio di sostenibilità esteso a tutta la filiera, l’adozione della qualifica di Società Benefit. Nel 2021, infatti, l'azienda aveva evoluto la propria forma giuridica in Società Benefit, ufficializzando all’interno dello statuto l'impegno nel perseguire obiettivi di bene comune.

"Ora, con una rinnovata motivazione come B Corp, Fileni proietta nel futuro altri ambiziosi progetti per contribuire a trasformare in maniera positiva l’economia globale, impegnandosi a realizzare un modello di filiera rigenerativa, aperta, interdipendente e replicabile, capace di ispirare lo sviluppo di imprese responsabili, delle comunità locali e del territorio", comunica l'azienda in una nota stampa.