Fiere: il settore chiede più chiarezza sulle norme antiCovid

La recrudescenza dei contagi legati alla pandemia ha di nuovo imposto uno stop a tutti gli eventi fieristici in programma per questi primi mesi dell’anno. Uno stop che spesso si è tradotto in un rinvio di alcuni mesi, ma che inevitabilmente ha pesato ancora una volta sui conti economici degli organizzatori e di tutto l’indotto. Ad appesantire uno scenario già molto complicato, si aggiungono le numerose regole previste dalla normativa, spesso in evoluzione, legata allo svolgimento delle rassegne che devono garantire la massima sicurezza sia per gli operatori che per i visitatori.

F.A.I.R. (fiere autonome italiane riunite), l’Associazione che rappresenta il comparto degli organizzatori autonomi di fiere ed eventi organizza per mercoledì 2 febbraio, alle ore 17, un webinar dal titolo “Eventi e Covid in pillole”, nel corso del quale Anna Galigani, ingegnere ambientale e consulente salute e sicurezza sul lavoro di Merate (Lc), fornirà alcune indicazioni per favorire tra i partecipanti un confronto costruttivo. “L’obiettivo che ci siamo dati è quello di fornire spunti di riflessione finalizzati alla buona e corretta gestione degli eventi fieristici. I decreti emanati dal Governo sui protocolli legati alla pandemia prevedono numerose norme che non sempre sono di facile applicazione, per questo richiedono un approfondimento e un confronto che favorisca quella chiarezza che manca non per negligenza degli operatori, ma proprio per la loro complessità”, spiega Galigano.

“Pur lavorando in un contesto di preoccupazione e difficoltà", riflette Marco Barozzi, presidente di F.A.I.R., "dobbiamo guardare al bicchiere mezzo pieno e confidare che la fine di questo brutto periodo non è poi così lontana. In quest’ottica deve concentrarsi il nostro impegno affinché, con la ripartenza delle nostre attività, si possa essere in grado di fornire al pubblico una serie di eventi di qualità, dove la professionalità e la preparazione degli organizzatori può garantire le migliori condizioni di sicurezza. Stiamo predisponendo per questo un calendario di incontri formativi che sono certo riscuoterà grande interesse non solo tra i nostri associati, ma anche tra chi sta pensando di associarsi e soprattutto tra i tanti anelli che compongono la filiera, un indotto composto da diverse figure professionali che dalla partecipazione ai nostri eventi formativi potranno acquisire un miglioramento della loro professionalità”.