Pubblicata la seconda edizione di "Ricette per l’oceano"

Torna l’appuntamento con il ricettario (giunto alla seconda edizione) di Msc (Marine Stewardship Council), organizzazione non profit che lavora per promuovere la sostenibilità ittica attraverso il suo standard per la pesca sostenibile. Nel 2022 il ricettario “Ricette per l’Oceano vol. 2” si arricchisce della collaborazione di Chef in Camicia, giovane media agency che racconta il mondo del food con una community che conta ca. 4.000.000 di persone attive suddivise tra i diversi canali, che si unisce all’organizzazione internazionale per ribadire il fondamentale ruolo dei consumatori nel promuovere una pesca sostenibile che evita lo sfruttamento delle risorse e protegge gli ecosistemi marini.

Gli chef hanno creato dieci ricette che mescolano tradizione e innovazione mettendo al centro l’importanza di scegliere prodotti ittici sostenibili, riconoscibili dal marchio blu sulla confezione che garantisce la provenienza da attività di pesca che rispettano gli stock ittici e gli ecosistemi marini. Spaghetti quadrati al pesto di peperoni e alici, merluzzo su tagliatelle di carote viola e cipolle rosse, nasello in sfoglia di patate, e ancora baccalà in umido crema di patate capperi fritti, lasagne gamberetti e radicchio e burger con salmone croccante sono solo alcune delle ricette proposte.

“È fondamentale capire che quando scegliamo pesce pescato sostenibilmente stiamo lanciando un messaggio chiaro: abbiamo a cuore la salute degli oceani e vogliamo prendercene cura. Questo messaggio arriva in modo capillare a tutta la filiera, ed è capace di promuovere un approvvigionamento sostenibile”, afferma Luca Palomba, fondatore di Chef in Camicia insieme agli amici Andrea Navone e Nicolò Zambello. Francesca Oppia, Program Director di Msc Italia, aggiunge: “Il nostro ricettario ha l'obiettivo di ricordare ai consumatori che devono prestare molta attenzione a quello che portano in tavola e che è fondamentale che quando fanno la spesa richiedano pesci e crostacei di provenienza sostenibile, riconoscibili dal marchio blu sulla confezione. Le scelte giuste che facciamo oggi ci consentiranno di continuare a consumare le nostre specie preferite anche in futuro”.

Il ricettario può essere scaricato gratuitamente da oggi lunedì 31 gennaio 2022, sul sito web di Msc Italia.