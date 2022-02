Fieravicola Poultry Forum & B2B si presenta

La prima edizione di Fieravicola Poultry Forum & B2B verrà presentata in modalità on line su piattaforma (Zoom) il 2 febbraio alle ore 11. Il Poultry Forum è un appuntamento internazionale che si alternerà a Fieravicola, proponendosi come momento di approfondimento per mantenere un contatto continuativo con il settore avicolo, costruendo in modo sistematico un networking per l’intera filiera, si legge in una nota.

Promosso da Fieravicola in collaborazione con Assoavi e Unaitalia, si svolgerà in contemporanea a Macfrut dal 4 al 6 maggio 2022 al Rimini Expo Centre. Ospiterà una prima giornata dedicata alla valorizzazione del prodotto finito, una seconda giornata dedicata alle tematiche internazionali e una sessione dedicata agli aspetti tecnico-scientifici con esperti da tutto il mondo in collaborazione con Wpsa (World's Poultry Science Association), Sipa (Società italiana di patologia aviaria) e Asic (Associazione scientifica italiana di coniglicoltura).

La presentazione in agenda mercoledì 2 febbraio entrerà nel dettaglio di questa iniziativa e delle tre giornate in cui è strutturata. Apre il webinar la presentazione del presidente di Macfrut e Fieravicola Renzo Piraccini. Seguiranno un focus sul mercato italiano a cura di Stefano Gagliardi, direttore generale Assoavi, un focus sul mercato internazionale con l’intervento di Lara Sanfrancesco, direttore generale Unaitalia e alcuni approfondimenti scientifici a cura di Martino Cassandro, presidente Wpsa e di Mattia Cecchinato, presidente Sipa.

Chi fosse interessato a partecipare trova qui il link della registrazione all'evento.