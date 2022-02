Nuova direttiva Ue: come dire addio all'usa-e-getta a partire dall'acqua

In Italia, il 2022 si è aperto nel segno del "plastic-free": lo scorso 14 gennaio è entrato in vigore il decreto legislativo che recepisce la nuova direttiva Ue mirata a limitare il consumo di plastica monouso a beneficio dell’ambiente (vedi articolo EFA News del 13-1-22). L’applicazione italiana di questa misura, però, introduce alcune deroghe e modifiche che alleggeriscono la normativa, escludendo dal bando alcune tipologie di prodotti "single-use" considerati meno inquinanti, come la bioplastica e la plastica compostabile. Restano escluse le bottiglie di plastica, tra i prodotti monouso in assoluto più utilizzati.

Ma quali sono, quindi, i prodotti monouso ancora disponibili sugli scaffali nel nostro Paese? Sono considerati esenti dal bando alcuni prodotti composti per almeno il 40% (per i primi due anni) o il 60% (dal 2024) di materiale biodegradabile e compostabile. L’acquisto di queste tipologie di plastica da parte di aziende, inoltre, è sostenuto da un credito d’imposta istituito dal Governo, volto a incentivarne l’utilizzo.

Al di là dei limiti e delle opportunità delle cosiddette bio-plastiche, per limitare i danni dell’inquinamento da plastica e raggiungere a pieno l’obiettivo 14 fissato dall’Agenda Onu 2030 di preservare gli oceani e le risorse marine, è necessario un vero cambio di stili di vita e di consumo che si muova verso un abbandono progressivo del concetto di "usa-e-getta" in senso lato, a prescindere dal tipo di materiale. Ad esempio, l’utilizzo di bottiglie in Pet incide ampiamente sul consumo di plastica pro-capite. Basti pensare che, secondo i dati Culligan, azienda di riferimento a livello internazionale nel settore del trattamento acqua, una famiglia media di 4 persone che beve acqua minerale in bottiglie di plastica monouso consuma ogni anno circa 72kg di plastica.

Quella di scegliere le acque in bottiglia in Italia è un’abitudine consolidata, tanto che oggi il nostro Paese detiene il primato europeo per il consumo di minerali, con ben 11 miliardi l’anno di bottiglie immesse al consumo ogni anno. Di queste, si stima che circa 7 miliardi, non vengono riciclate e rischiano di essere disperse nell’ambiente e nei mari, contribuendo in modo massiccio all’inquinamento del Pianeta. In realtà, rinunciare a un prodotto monouso come le bottiglie in plastica oggi è più semplice di quanto possa sembrare: il trend delle borracce è sempre più diffuso e, per riempirle in modo altrettanto green, esistono in commercio pratici sistemi in grado di filtrare l’acqua del rubinetto azzerando la presenza di batteri e altre sostanze inquinanti.

Impianti di filtrazione domestici, inoltre, sono sempre più accessibili, grazie a nuove formule di abbonamento che permettono di accedere a un’acqua più pura a fronte di un piccolo investimento mensile. Grazie a queste soluzioni è possibile azzerare il proprio consumo di bottiglie in Pet, contribuendo in maniera significativa all’abbandono di uno degli oggetti monouso più utilizzati, ma ad oggi non ancora incluso nel bando imposto dalla nuova direttiva.