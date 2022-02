Fantini Vini, crescita a doppia cifra nel 2021

Fantini nel 2022 rafforzerà la presenza sul mercato italiano ma anche in Russia, Usa e Cina. Il Gruppo sarà presente al Vinexpo di Parigi che si terrà dal 14 al 16 febbraio, al Vinitaly di Verona ed al Prowein di Dusseldorf.

Il Gruppo vinicolo Fantini di Ortona (Chieti), campione italiano di export (la produzione va all'estero per oltre il 90%) ha chiuso il 2021 con un aumento a due cifre del fatturato, +11,7% ovvero con un volume di affari di quasi 91 milioni di Euro. Ma quali sono stati i principali fattori di crescita? EFA News ne ha parlato con Giulia Sciotti, direttore Marketing dell'azienda.

"Appena abbiamo cominciato a sentire ciò che stava accadendo in Cina a fine 2019, ci siamo subito allarmati e ci siamo posti il problema di essere in grado di far fronte ad una emergenza mondiale. Noi che avevamo una distribuzione che al 70% dipendeva dai ristoranti, abbiamo immediatamente cominciato a parlare con i buyer di tutte le catene europee e non, spiegando che in caso di allargamento della problematica, occorreva essere pronti a far fronte ad una domanda diversa rispetto alla situazione precedente. Ossia un maggiore propensione di spesa dei clienti verso vini di una fascia medio alta che prima compravano nei ristoranti e che ora a causa della chiusura dell’off-trade erano spinti ad acquistare nei supermercati. I nostri prodotti che sono sempre stati posizionati in quel segmento hanno immediatamente ricevuto un interesse ancora più forte", spiega Sciotti, sostenendo che "oggi anche se pensiamo che il problema pandemico sia alla fine, sappiamo tutti che il credito che ci siamo guadagnati ci verrà riconosciuto anche in un futuro fatto di più normalità ed i nostri vini, da certi scaffali non andranno mai via, dato che hanno saputo attirare consumatori, che torneranno sempre a cercarli".

In termini di prodotto, quali sono le novità di Fantini per l’anno 2022?

"Questo 2022 ci vede protagonisti di tante novità, una tra tutte è il nostro nuovo progetto Three Dreamers un vino a cui tengo tantissimo. Un vino che per me racchiude passato e presente. Un invito ad entrare e abbracciare quello che era un progetto iniziato da tre amici con pochi soldi nelle tasche e tanti sogni nella testa e che oggi rappresenta una realtà che ha radici solide e profonde" (vedi articolo EFA News del 31-01-22).

È un vino frutto di un’attenta ricerca e sperimentazione durata 2 anni. In cui grazie al dipartimento di R&D interno, l'azienda ha iniziato a sperimentare con delle tecniche nuove di appassimento le uve di Montepulciano D’Abruzzo del vigneto situato nel cuore delle Colline Teramane, una delle zone più belle e vocate per la coltivazione di questo vitigno. "Queste uve vengono raccolte a mano e sistemate in piccole cassettine da 6kg facendo attenzione che gli acini non si schiaccino tra di loro, e poi vengono immediatamente portate nella cella di appassimento dove riposano per più di 120 giorni a temperatura e umidità controllata. Una volta che gli acini hanno perso il 40% del loro volume, sono finalmente pronti per essere vendemmiati e per trasformare quel concentrato di fruttuosità zuccherina in un vino unico ed eccezionale. Abbiamo voluto curare ogni dettaglio di questo prodotto e anche la scelta del packaging non è stata casuale. Il buco della serratura e la chiave infilata al pendaglio racchiudono la nostra volontà di far entrare chi l’assaggia a scoprire il nostro mondo", spiega nel dettaglio Sciotti.

Avete in programma campagne di marketing per pubblicizzare il nuovo prodotto?

"Assolutamente si, abbiamo in programma una campagna pubblicitaria online e offline e per alcuni dei nuovi prodotti punteremo anche a degli eventi dedicati", aggiunge.

Oggi, il consumatore moderno chiede innovazione sia dal punto di vista di prodotto ma anche di packaging. "Soprattutto per un’azienda giovane e moderna come la nostra questi due aspetti devono andare di pari passo", commenta Sciotti e aggiunge: "il consumatore di oggi è informato e curioso, quindi è molto importante la cura dei dettagli e la scelta delle materie prime che devono essere indiscutibilmente di altissima qualità".

Inoltre, produzione e sostenibilità, sono oramai un binomio imprescindibile. In che modo l’azienda si sta muovendo in questa direzione?

"Per noi è davvero importante ed è bello vedere che molti dei nostri clienti stanno diventando sempre più sensibili a questo tema. Noi siamo molto impegnati sul fronte della sostenibilità, sono infatti, ormai diversi anni che collaboriamo con degli enti certificatori come Brc, Ifs ed Equalitas, inoltre dall’anno scorso abbiamo iniziato il nostro percorso di rendicontazione sostenibile che ci porterà presto a sviluppare un vero e proprio piano strategico sostenibile", spiega.

Fantini è un'azienda molto presente anche all'estero: "al momento più del 90% del nostro fatturato viene realizzato all’estero, in più di 90 paesi, il mercato domestico riveste l’ottavo posto nella top 10 dei nostri paesi chiave. Sicuramente il 2022 sarà un anno dedicato a rafforzare la nostra presenza nel mercato italiano ma anche in Russia, Usa e Cina", aggiunge Sciotti. Infine, il Gruppo non mancherà agli appuntamenti di settore che si terranno nel 2022: "apriremo il 2022 con il Vinexpo di Parigi che si terrà dal 14 al 16 febbraio, a seguire ci saranno Vinitaly di Verona e Prowein di Dusseldorf. In queste fiere lanceremo in anteprima tante novità di quest’anno", conclude Sciotti.