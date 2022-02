Spreco alimentare: Cirfood conferma la scelta “Feed the future"

Cirfood, impresa cooperativa italiana operante nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare, in occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, che si celebra domani 5 febbraio 2022, ribadisce la propria visione “Feed the future", ovvero un'attenzione al futuro del Pianeta, in termini sociali e ambientali. Il fenomeno degli sprechi alimentari, come evidenziato dalle Nazioni Unite, costituisce un problema di dimensione globale che interessa tutte le fasce della popolazione e l’intera filiera del sistema alimentare, dalla fase produttiva a quella del consumo. “Per imprese come la nostra, che hanno scelto di guardare al futuro dei territori e delle comunità con responsabilità, attuare politiche e azioni di sviluppo sostenibili è imprescindibile per garantire agli adulti di domani le stesse opportunità e risorse di cui godiamo oggi”, commenta Maria Elena Manzini, Csr Manager dell'azienda.

Tra le azioni messe in campo da Cirfood per contrastare gli sprechi alimentari a 360°, c'è l'adesione al patto contro lo spreco alimentare promosso da Too Good To Go, che ha visto l’introduzione delle “Magic Box”, prima nei locali Rita, poi Tracce e Antica Focacceria S. Francesco, con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata. L'impresa ha introdotto bag antispreco anche nelle scuole: al fine di coinvolgere sempre più giovani in pratiche virtuose di consumo responsabile. Si tratta di borse in tessuto o carta che anche nel 2022 consentiranno agli studenti di portare a casa pane e frutta non consumati in refettorio.

L'azienda a attivato accordi con onlus ed enti caritatevoli (Banco Alimentare, Caritas, Last Minute Market) in tutto il Paese per donare eventuali pasti in eccedenza. Grazie all'introduzione di una nuova piattaforma di logistica, l'azienda riesce a ridurre gli sprechi. Tale soluzione prevede un sistema di demand forecasting e di ottimizzazione dell’inventario attraverso il quale l’impresa pianifica attentamente sia la fase di produzione che di approvvigionamento. Infine, Cirfood ha dato vita a PlanEat, un progetto sperimentale che prevede l’installazione di bilance dotate di IA per misurare le eccedenze alimentari giornaliere. Il sistema riconosce ciò che è presente sul vassoio della bilancia e registra ogni dato, migliorando il controllo sullo spreco del cibo.