Vergogna Agea: bloccati da due anni i ristori per gli allevamenti

Il governo ha stanziato da due anni ristori per il settore zootecnico (come per gli altri settori economici) ma neanche un euro è arrivato agli allevatori. Contributi approvati in decreti del governo nel 2020 e 2021 e confermati anche dal Parlamento, ma l'Agenzia per erogazioni in agricoltura (Agea, dipendente dal Mipaaf) non paga, in attesa di un fantomatico calcolo degli aiuti, che la stessa Agea dovrebbe predisporre.

Fabiano Barbisan, presidente di Italia Zootecnica, ha scritto un telegramma accorato al Ministro dell'agricoltura.

"Egregio Ministro Patuanelli - scrive Barbisan - gli allevatori di bovini da carne la ringraziano per i Decreti da Lei approvati nel 2020 e nel 2021, per ristorare le perdite degli allevamenti causate dalla pandemia Covid19 ma, purtroppo, La dobbiamo informare che, nonostante la Sua buona volontà a sostenere i nostri imprenditori, ad non c’è traccia da Agea di pagamenti, nonostante le rassicurazioni ricevute nel 2020 e 2021 dal Direttore Gabriele Papa Pagliardini in occasione dei nostri due precedenti telegrammi.

Questo è un fatto increscioso, di manifesta incapacità gestionale, poiché il settore è da tempo in difficoltà per gli alti costi delle materie prime e per i prezzi di mercato che non coprono i costi di produzione e gli allevatori non possono aspettare ancora.

Le chiediamo cortesemente di intervenire, riformando Agea, grande problema dell’agricoltura italiana, e di dare disposizioni affinché, anche in assenza del programma di calcolo degli aiuti, venga corrisposto immediatamente un acconto pari ad almeno l’80% dell’aiuto accoppiato corrisposto a per l’anno 2019 ed effettuare il saldo quando pronto il programma per calcoli precisi e relativi controlli".