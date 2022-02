Centri alimentari: Roma realizza zona logistica semplificata

In riferimento al via libera per la realizzazione della zona logistica semplificata (Zls) che metterà in collegamento 29 comuni del Lazio, tra cui quello di Guidonia, con le aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Centro Agroalimentare Roma (Car), il primo centro agroalimentare in Italia ad entrare in una Zls, esprime grande soddisfazione e ringrazia la Regione Lazio e l’assessore ai Lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità Mauro Alessandri per il lavoro svolto: “Si tratta di un importante passo per la crescita infrastrutturale ed economica del Lazio".

"Il progetto avvia una nuova sinergia per la nostra regione, in grado di ottimizzare il settore dei trasporti, della logistica, della mobilità e quello portuale, che trova piena corrispondenza nel nostro lavoro di ampliamento volto a trasformare il Car nel terzo mercato in Europa. La creazione di una nuova zona logistica oltre a consentire nuovi investimenti e occupazione, favorirà maggiormente l’inserimento nella tavola degli italiani del prodotto fresco e locale, sostenendo così un sistema economico sostenibile”.

Il Centro Agroalimentare Roma è impegnato nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed ittici. Le sue principali attività sono: una movimentazione di vendita di 800.000 quintali di ittico all’anno e la distribuzione di 19milioni di quintali di prodotti ortofrutticoli all'anno. Si basa su una rete di infrastrutture di supporto dotata di 24 piattaforme di preparazione e lavorazione dei prodotti.