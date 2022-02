Spices&Herbs Global Expo a Macfrut 2022

Fa il suo esordio a Macfrut 2022 (Rimini Expo Center 4-6 maggio), Spices&Herbs Global Expo, il salone dedicato al mondo delle spezie, erbe officinali ed aromatiche. Evento unico nel panorama espositivo europeo, si compone di un’area espositiva con operatori da tutto il mondo, incontri di business con buyer internazionali, workshop tecnici con esperti di settore e prova prodotti tramite show cooking tematici.

Uno dei cardini di Spice & Herbs Global Expo è appunto il settore delle spezie ed erbe aromatiche rappresentato a Macfrut dalla partnership con Cannamela, azienda operante in questo mercato. Nata a Bologna nel 1956 dall’iniziativa imprenditoriale dell’omonima famiglia, l'impresa è oggi parte di Gruppo Montenegro. Roberto Pernozzoli, Purchasing Manager di Gruppo Montenegro, ha spiegato: “Ci siamo subito trovati in sintonia con questo progetto di Macfrut, perché una caratteristica che da sempre ci contraddistingue è il controllo completo di tutto il processo produttivo a partire dall’acquisto delle materie prime che viene effettuato direttamente nei paesi di origine, selezionando le migliori coltivazioni di tutto il mondo, attraverso partnership di lungo periodo con piccoli e medi produttori per un progetto condiviso di sviluppo sostenibile. Un salone B2B in Italia, che raccolga e unisca operatori di settore sia internazionali sia italiani, ha un grande valore anche per il mondo delle spezie e delle erbe, perché permette di combinare diverse esperienze e conoscenze, metterle a fattor comune e stimolare il confronto per sviluppare nuove opportunità, che solo fino a pochi anni fa sarebbero state impensabili”.

Nel corso della tre giorni fieristica gli esperti cureranno un intervento focalizzato sugli aspetti qualitativi e di racconto della filiera in un convegno di respiro internazionale, organizzando anche un’attività di show cooking più incentrata sulla ricettazione e degustazione. La presentazione in anteprima alla stampa del salone è in programma lunedì 28 febbraio alle ore 11.00. L'evento si terrà in diretta streaming sulla piattaforma Zoom in doppia lingua (italiano/inglese). Per accreditarsi è necessario registrarsi a questo link.