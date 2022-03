Tutto pronto per Sigep 2022–The Dolce world Expo

Iginio Massari, Luigi Biasetto, Francois Stahl, Davide Malizia, Stefano Laghi, Gino Fabbri e Roberto Rinaldini sono i grandi maestri ospiti della Pastry Arena (padiglione B5) che al Sigep – The Dolce world Expo proporrà, nuovamente in presenza dal 12 al 16 marzo in Fiera di Rimini, un ricco palinsesto di eventi. Si spazierà dalla pasticceria a spreco zero, alla pasticceria ludica, ai classici regionali italiani, sino all’eccellenza del cacao, i grandi lievitati, le intolleranze e la commistione con gli spirits, le presentazioni di novità editoriali.

Tecnica, materia prima, sostenibilità, attenzione al business sono i temi portanti del calendario degli eventi dedicati alle filiere della pasticceria e del cioccolato della 43ª edizione di Sigep, con un omaggio all’oro conquistato dal team italiano alla Coupe du Monde de la Pâtisserie. Nella Hall Sud sarà ricreata per l’occasione la monumentale pièce artistica con cui la squadra si è aggiudicata il podio mondiale. Pasticceri di fama internazionale si racconteranno al maestro Iginio Massari nel format “Differenti visioni, grandi idee”. Del maestro bresciano, inoltre, verranno presentati due nuovi libri: “La grande pasticceria italiana – volume 2” con Italian Gourmet e un altro sulla tecnica biochimica in pasticceria, così come la sua neonata associazione dedicata al mondo del dolce. Italian Gourmet offre un focus sulla sostenibilità come fattore di business, dall'obiettivo zero sprechi alla pasticceria circolare: tema che vedrà confrontarsi tre grandi maestri pasticceri su effetti e opportunità della sempre maggiore attenzione dei consumatori ai temi etici su origine e utilizzo delle materie prime, portando la loro esperienza diretta su come affrontare la sfida nelle pasticcerie.

Nello stand di Accademia maestri pasticceri italiani, tutti i giorni in programma talk, show-cooking ed eventi con protagonisti i pasticceri Ampi, ma non solo. Confederazione Pasticceri Italiani, valorizzerà le tipicità regionali italiane, dal babà alla cassata. Il cioccolato diventa protagonista con gli incontri e le demo curate dai pasticceri e maestri cioccolatieri di Cna e con i talk sulla sostenibilità della filiera curati da Iila (istituto italo latino americano) e dall’International Institute of Chocolate Tasting di Monica Meschini sull’analisi sensoriale del cioccolato. Ancora in tema di territorio, l’Accademia maestri lievito madre e panettone italiano farà una panoramica sulle varianti che il panettone esprime quando incontra materie prime, storia e tradizioni del territorio. Altro prodotto iconico legato al territorio, che torna negli eventi curati da Confartigianato, è il biscotto di Prato: Massimo Peruzzi e Nicola Giotti si cimentano con la versione classica e con quella aerografata.

Per il suo trentennale, Sigep Giovani, escluso per il momento l’accesso nel quartiere fieristico agli studenti degli istituti professionali, dà continuità alla sua mission formativa grazie a una serie di demo e talk, realizzate appositamente da Cast Alimenti e Richemont Club, visibili sulla piattaforma digitale.