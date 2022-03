Arriva dal ministero del Turismo il superbonus 80%

Alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Saranno loro i protagonisti dell’iniziativa superbonus 80% alberghi per l’energia green, varata dal ministero del Turismo, con una capienza di 500 milioni di Euro e disponibile a partire dal 4 marzo al 4 aprile 2022 sul sito di Invitalia.

Il ministro Garavaglia ha deciso che anche da qui passa la rinascita del turismo italiano: i proprietari e gestori del mondo Horeca potranno infatti utilizzare i contributi per dotarsi di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, così come per l’acquisto di colonnine di ricarica per la mobilità elettrica. Due le tipologie di incentivo: il credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 07/11/2021 al 31/12/2024 e per quelli iniziati dopo il primo febbraio 2020 ma non ancora conclusi, a patto che i costi siano stati sostenuti dal 07/11/2021 e cedibile a terzi; e infine il contributo a fondo perduto, previsto per un importo non superiore al 50% dei costi per i lavori effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo di 40.000 Euro.

“Abbiamo pensato a tutto, creando un prodotto ad hoc per il settore Horeca. Si chiama Prism Solar Rfid ed è un sistema modulare e consente a ristoratori, albergatori, gestori di stabilimenti e di ogni tipo di locale pubblico di offrire a tutti i clienti un servizio di ricarica del proprio veicolo, con una rendicontazione esatta dell’energia consumata da ogni auto”, commenta Alberto Stecca, eco di Silla Industries, start up padovana. “L’ingente stanziamento di fondi del ministero del Turismo dice che la svolta green è davvero una delle chiavi di volta per il successo del turismo italiano, di questa nuova estate e di quelle che verranno. Rendersi più visibili offrendo energia pulita e ricarica elettrica su tutti i sistemi di tracciamento che gli automobilisti smart hanno creato per viaggiare sicuri può davvero rappresentare un grandissimo potenziale per incrementare il proprio fatturato e presentarsi ad un pubblico internazionale, informato e consapevole, che ancora non ci conosce”.