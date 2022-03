Md: nuove aperture a Napoli ed Alatri

Apre in via Sergio Abate 6/A, al Vomero di Napoli, il nuovo punto vendita Md, il 63° in provincia e il 127° in Campania. Affidato alla società Saam Srl, storico affiliato di Margherita Distribuzione, lo store sorge su una superficie di 900 mq. A disposizione dei clienti un ampio parcheggio con 40 posti auto. Presenti all'interno del punto vendita: il banco dell’ortofrutta, i banchi serviti di macelleria, con laboratorio a vista, e di gastronomia. Sugli scaffali, ben identificata l’offerta di prodotti della linea Lettere dall’Italia, il marchio privato dell’insegna. Ampia la scelta anche tra i prodotti Bio, free from e a connotazione salutistica. Lo store in cui lavorano 15 addetti d’età media 35 anni sarà aperto dalle 8.00 alle 21.00 dal lunedì alla domenica.

In concomitanza all'apertura di Napoli è stato inaugurato anche un nuovo store ad Alatri, in via Chiappito 19, a cinque minuti d’auto dalla famosa acropoli della cittadina ciociara. E' il 72° punto vendita dell'Insegna nel Lazio, il 6° in provincia di Frosinone. Al taglio del nastro è intervenuto anche il sindaco Maurizio Cianfrocca che ha espresso gli auguri di buon lavoro al marchio della distribuzione moderna che fa il suo esordio nella cittadina.

Il nuovo store, gestito dall’affiliato Vale Srl, sorge al posto di un ex deposito di componentistica e ha richiesto circa otto mesi di lavori di rivalorizzazione dell’area. La superficie di vendita è di circa 960mq.. A disposizione dei clienti un ampio parcheggio con 37 posti auto. Grande spazio nell’area d’ingresso all’offerta di fresco con il ricco reparto ortofrutta; si susseguono lungo il perimetro i banchi serviti di macelleria e gastronomia. Lo store, che ha dato lavoro a 20 dipendenti di età media 35 anni, sarà aperto dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì alla domenica.