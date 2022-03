P&G: riparte l'iniziativa di prevenzione del tumore al seno "insieme siamo più forti"

Procter & Gamble, multinazionale americana di beni di largo consumo, ha scelto di sostenere con il progetto “Insieme siamo più forti”, la Carovana della Prevenzione di Susan Komen Italia, il programma nazionale itinerante di promozione della salute che offre visite gratuite di prevenzione delle principali patologie oncologiche che colpiscono le donne. Sono stati oltre 1250 gli esami diagnostici gratuiti erogati nelle 10 tappe avviate nel 2021 e sono già in programma i nuovi appuntamenti per il 2022. Il primo, realizzato in collaborazione con Carrefour Italia, è in programma a Roma il 9 e 10 marzo (piazzale del centro commerciale Tor Vergata, via Luigi Schiavonetti 436) e si aggiunge ad ulteriori 10 tappe che si terranno nei prossimi mesi nei comuni di 7 regioni italiane: Ladispoli e Cassino, Teramo, Napoli, Potenza, e Ferrandina (Mt), Bari, Gravina (Ct), Furci Siculo (Me) e Tonara (Nu).

Inoltre, dal 7 al 21 marzo per sensibilizzare ulteriormente le donne sull’importanza della prevenzione del tumore del seno, P&G (tramite i marchi AZ, Oral B, Head & Shoulders, Pantene, Gillette, Venus, Braun, Olaz, Herbal Essence) e Carrefour Italia daranno visibilità all’iniziativa “Insieme per la prevenzione” all’interno dei punti vendita Market e Iper di tutta Italia.

Per ogni tappa, saranno disponibili 4 unità mobili: due unità mobili di prevenzione senologica, allestite con due spazi ambulatoriali e con strumenti tecnologici di ultima generazione (mammografo digitale, ecografo portatile, workstation di refertazione, strumenti di teleradiologia), utili a consentire l’effettuazione di tutti gli esami di diagnostica senologica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori del seno; una unità mobile di prevenzione secondaria ginecologica, con uno spazio ambulatoriale multifunzionale per visite specialistiche ginecologiche, ecografie pelviche trans-vaginali e Pap-test e altri esami finalizzati alla diagnosi precoce dei principali tumori femminili; infine una unità mobile polifunzionale di prevenzione primaria e secondaria, allestita con due spazi ambulatoriali per offrire visite specialistiche per la prevenzione delle patologie della tiroide o del melanoma e dei tumori cutanei.