Valfrutta presenta il nuovo frullato proteico

In un periodo in cui è massima l’attenzione ad una corretta e sana alimentazione e si registra una crescente tendenza al consumo di proteine a base vegetale, Valfrutta lancia la novità: il frullato proteico. Un'innovazione in Italia per quanto riguarda lo scaffale dei succhi di frutta arricchiti, in quanto contiene tanta frutta in linea con le esigenze nutrizionali di un consumatore moderno attento ad una alimentazione sana, e fonte di proteine che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, ideale per il benessere del nostro organismo.

E' composto per il 97% di frutta unita a 20 gr/litro di proteine vegetali derivate da frumento lavorato in Italia. E' senza zuccheri aggiunti e contiene solo gli zuccheri naturali presenti nella frutta. Inoltre, non ha conservanti e coloranti. Ogni bicchiere da 250ml contiene il 97% di frutta e 5 gr di proteine vegetali.

Il frullato proteico è proposto in tre gusti: pera, uva e nocciola; mela, frutti di bosco e avena; mango, pesca e mandorla. E' già disponibile nei punti vendita della grande distribuzione e della distribuzione organizzata.