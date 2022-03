Brunello di Montalcino accelera sulla promozione in Italia e nel mondo

Da ormai trent'anni il comune di Montalcino ospita un evento dedicato al "suo" vino, organizzato dal Consorzio di tutela del Brunello di Montalcino. "L'anteprima storica per eccellenza", la definisce il presidente Fabrizio Bindocci, nel corso di un'intervista EFA News. "E' un momento importante di promozione, fondamentale per la nostra denominazione. Gli operatori del settore, i wine lovers e la stampa, hanno la possibilità di assaggiare i vini in anteprima. Prima il Benvenuto Brunello veniva fatto a febbraio, in modo che si svolgesse in concomitanza alle altre denominazioni. Abbiamo deciso di anticiparlo perché a differenza di altri, i nostri vini escono a gennaio. Farlo a febbraio non aveva tanto senso perché le annate erano già in commercio", spiega il presidente del Consorzio ai nostri microfoni.

Quest'anno è stata organizzata anche un’edizione statunitense dell'evento (vedi articolo EFA News del 22-2-22). "La scelta di farla a New York è legata al fatto che il mercato americano per la nostra denominazione è da sempre il mercato di riferimento. Quest'anno si è svolta in due giorni, 23-24 febbraio, una scelta dovuta alla pandemia. Tuttavia, abbiamo avuto un pubblico selezionato di 300 operatori che hanno potuto assaggiare le 150 etichette che rappresentavano le 50 aziende presenti. L'anteprima ci ha permesso di consolidare la nostra presenza sul mercato e sono rimasti tutti piacevolmente sorpresi per l'organizzazione del servizio", ha spiegato Bindocci.

Ma, cosa rappresenta il mercato americano per il Consorzio?

"Se si parla si parla di numeri, l'America rappresenta circa un 30% del totale delle bottiglie prodotte. Poi è sicuramente una bella vetrina. Il mercato americano è un mercato fatto di persone importanti e giornalisti importanti, che poi vanno ad influenzare l'opinione pubblica", commenta il presidente.

Montalcino esporta in quasi tutti i paesi del mondo. "Nonostante i problemi legati alla Brexit il mercato inglese continua a essere molto importante, come anche il Nord Europa, il Nord America e il Canada che in parte è frenato dai dazi e dal contingentamento. La denominazione sta crescendo molto bene anche sull'Asia e non solo in Cina. Si parla di Giappone, Corea e Vietnam", spiega.

Avete in programma altre iniziative di carattere internazionale per il 2022?

"A fine maggio parteciperemo come sponsor e con una masterclass a Londra, ad un'iniziativa di The Italian show, organizzato dai sommelier inglesi. Nel corso dell'evento verrà conferito il premio al miglior sommelier del Regno Unito. Si tratta di una figura importante perché se i ragazzi a 18 anni iniziassero a fare dei corsi di sommelier per capire e apprezzare il vino, ci sarebbero molti meno giovani che si ubriacano per 'divertimento'. Sarebbe una soluzione per promuovere il bere consapevole", afferma Bindocci e aggiunge: "Poi abbiamo in programma un altro evento qui a Montalcino, tra maggio e giugno. Un'occasione per spingere la denominazione Rosso di Montalcino, che è un grande vino, con una sua personalità, con una facilità di apprezzamento soprattutto da parte dei giovani. Questo può essere un inizio per far conoscere le peculiarità del Sangiovese ai giovani e per prepararli al salto successivo, ovvero ad apprezzare il Brunello di Montalcino".

Parteciperete a delle fiere di settore?

"Finalmente dopo un paio di anni di fermo, ritorneremo ad aprile al Vinitaly, evento italiano importante al quale siamo orgogliosi di poter partecipare. Poi a maggio parteciperemo al ProWein a Düsseldorf, un evento più specialistico".

Che percezione ha il consumatore americano dei vini toscani? Quali quelli più apprezzati?

"Secondo una recente indagine condotta da Wine Intelligence, la Toscana è la Regione vinicola più conosciuta al mondo, seconda solo alla locale Napa Valley, con un tasso di conoscenza del 58% tra i consumatori statunitensi. Il Brunello di Montalcino vanta inoltre una notorietà del 7% con un livello di fidelizzazione altissimo sul fronte dei partner, degli appassionati di vino, dei Millennial urbani dell'upper class. Il dato sale notevolmente quando si parla di acquisti: gli americani che conoscono il Brunello nel 30% dei casi lo acquistano. Ed è uno dei valori più alti in assoluto, secondo tra gli italiani al solo Prosecco che è al 31%".

Quanto è importante la comunicazione per far conoscere le caratteriste di questo prodotto made in Italy all’estero?

"Per la nostra denominazione la comunicazione rappresenta l'ultimo tassello di un puzzle che si costruisce pezzo per pezzo, a partire dal lavoro in vigna dei nostri produttori. Il successo del Brunello è il risultato di un lavoro di squadra che unisce l'operato della filiera produttiva con le attività di comunicazione e marketing, strumenti essenziali per promuovere anche e soprattutto all'estero uno dei vini simbolo del made in Italy nel mondo".

Quant'è importante per la vostra denominazione l'attenzione al territorio?

"E' dal 1997 che a Montalcino per la denominazione Brunello non viene impiantato un ettaro di vigneto. Il disciplinare di produzione parla di 8000 kg di uva per ettaro. Durante gli anni facciamo sempre un'assemblea dei soci dove si discute se lasciare la produzione a 8000 kg o abbassarla. Nella maggior parte delle annate stabiliamo di abbassarla perché intendiamo alzare l'asticella della qualità, e per farlo dobbiamo abbassare la quantità. Questa cosa sta dando risultati importanti. Siamo una denominazione attenta alla qualità ma anche al territorio: oltre il 50% delle nostre aziende sono bio. E' un trend in crescita, perché tante aziende si stanno trasformando in biologiche e le altre hanno comunque un'attenzione al territorio. Montalcino è un territorio che già da oltre 10 anni è carbon neutral. Questo non è altro che il frutto di un'attenzione e di un rispetto dei produttori verso il territorio", conclude Bindocci.