È Monini l’olio extravergine più acquistato dagli italiani

Monini, azienda spoletina si aggiudica un posto in cima alle classifiche 2021 di vendita di olio extravergine di oliva in Italia, per valore e per volume. Dalle indagini realizzate per il mercato oleario del nostro paese da Iri– Information Resources Srl, risulta, infatti, una affermazione del marchio umbro che vede l’olio extravergine in cima agli acquisti degli italiani.

Nel corso del 2021 sono stati 16,8 milioni i litri d’olio venduti nel nostro Paese dal produttore umbro per un valore complessivo attestato a circa 76,4 milioni di Euro. L’affermazione dell'azienda risulta essere confermata anche dal focus realizzato sul marchio Monini Classico, che risulta essere il brand più venduto in Italia. Vero e proprio core business dell’azienda, le vendite del prodotto si attestano a 12,4 milioni di litri per un valore complessivo di 51,4 milioni di Euro. Ulteriori indicazioni emergono dalle indagini realizzate da Nielsen IQ, che evidenziano altre preferenze degli italiani. Secondo l’istituto, questo è “il marchio con le vendite più alte nel segmento aromatizzato della categoria olio extra vergine d'oliva”.

“I numeri di un anno ancora difficile come il 2021 sanciscono un riconoscimento da parte degli Italiani che ci riempie di orgoglio perché premiano le nostre scelte produttive e la fedeltà alle nostre radici di azienda di famiglia italiana, ma proiettata verso una dimensione internazionale perché opera in più di 60 paesi nel mondo”, afferma il presidente Zefferino Monini.

I consumatori dimostrano quindi la loro fiducia in una realtà da 159 milioni di Euro di fatturato consolidato nel 2021, con una quota di export del 48%, che impiega 139 persone e produce una media annua di circa 35 milioni di litri di olio, di cui l’84,5% extravergine. Nel 2021 l'azienda ha battuto ogni record per premi vinti, con 13 primi posti e l’assegnazione al Monocultivar Coratina Bio del premio come “Miglior Biologico” della Guida Lodo 2021/2022.