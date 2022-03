Finocchiona Igp, anno record per la regina dei salumi toscani

Nel 2021 la finocchiona Igp, salume toscano di eccellenza, ha registrato una crescita di produzione, con una decisa impennata nel secondo semestre dell’anno (+22,7% rispetto agli ultimi sei mesi del 2020), portando la denominazione a chiudere il 2021 con il record di produzione a oltre 2 milioni di chilogrammi di impasto insaccato, ossia 1 milione e 92mila pezzi prodotti (vedi articolo EFA News del 7-3-22). Ma quali sono stati i principali fattori che hanno contribuito a questa crescita? EFA News lo ha domandato ad Alessandro Iacomoni, presidente del Consorzio di tutela della Finocchiona Igp

"I record raggiunti nel 2021 sono la prova dell’impegno quotidiano di tutti i soci del Consorzio nel produrre un insaccato di qualità: a tutti loro va il mio più grande ringraziamento. Per la finocchiona Igp abbiamo sempre registrato una maggiore produzione nella seconda parte dell’anno, e per l’aumento che abbiamo riscontrato nel corso 2021 credo che abbiano influito diversi fattori, come ad esempio il graduale ritorno alle abitudini di consumo pre-Covid. A questo si affianca anche la spinta legata all’incentivazione dell’afflusso di consumatori nel settore Horeca. che per noi rappresenta un canale importante", ha spiegato il presidente.

Quali sono i “segreti” che rendono questo prodotto unico e apprezzato in Italia e nel mondo?

"Sicuramente il gusto e il sapore inconfondibili, donati dai semi e fiori di finocchio che vengono utilizzati nell’impasto durante la stagionatura. Gli ingredienti del disciplinare di produzione sono quelli tipici della tradizione toscana: un mix di sapori e profumi che rendono la finocchiona Igp un prodotto unico. Unico come la sua terra, la Toscana, dove la tradizione vuole che la finocchiona sia considerata la regina dei salumi: infatti può essere prodotta esclusivamente in Toscana dalle aziende che rispettano i vincoli imposti dal disciplinare di produzione", continua il presidente.

Quali sono i principali canali di distribuzione del prodotto?

"La finocchiona Igp sicuramente approda in tutti i settori del commercio dove la grande distribuzione organizzata gioca un ruolo primario. Anche i negozi al dettaglio di alimentari rappresentano una quota importante grazie alla loro capillarità sul territorio, come le botteghe dove poter acquistare prodotti tipici e particolari. Ovviamente, non si può dimenticare il ruolo che gioca la ristorazione dove la finocchiona si presta ad essere utilizzata non solo negli antipasti ma anche nelle ricette in cucina e sulla pizza".

Quali i principali mercati della finocchiona in Italia, oltre alla Toscana, e all'estero?

"La Toscana non solo è il territorio in cui può essere esclusivamente prodotta la finocchiona Igp, ma rappresenta anche il punto focale della nostra distribuzione. Da qui si espande a macchia d’olio in buona parte d’Italia dove raggiunge il 72% del volume del prodotto certificato ed immesso sul mercato. A seguire, con il 17,5% circa, troviamo la Germania dove è molto apprezzata in Germania fin dal suo riconoscimento del 2015. A seguire troviamo Svezia, Danimarca e Francia che completano la 'top 5' dei paesi per esportazione. Fuori dalla Comunità Europea la Finocchiona IGP è consumata in Inghilterra, Canada, Svizzera e Giappone. Pertanto con l’Italia che si attesta al 72,4% del prodotto certificato il mercato UE raggiunge una quota del 25,7% seguito dai paesi Extra-Ue che rappresentano l’1,9%", continua il presidente.

Cosa sta facendo il Consorzio per la promozione del prodotto in Italia e all’estero?

"Il Consorzio da anni si muove nel cercare di far conoscere la finocchiona Igp: abbiamo ormai consolidato un pubblico importante sui canali social dove parliamo non solo delle sue qualità ma anche di proposte di consumo. Recentemente ha avuto grande successo la linea che abbiamo lanciato di proposte di pizze gourmet con la finocchiona Igp, e anche gli abbinamenti con le principali denominazioni di vini tutelati d’Italia grazie alla collaborazione con i consorzi di FederDoc, hanno avuto un notevole seguito. Riprenderemo a partecipare alle fiere di settore dopo lo stop dovuto alla pandemia e saremo presenti alla prossima edizione di Cibus. Inoltre, stiamo pianificando alcune masterclass da svolgere in Germania, dove andare a raccontare e a far gustare la finocchiona Igp".

Altri i piani per il 2022?

"Il 2022 rappresenta il settimo anno dal riconoscimento, iniziamo a diventare 'grandi' ed a dover pianificare bene i nostri passi per poter cercare di consolidare il buon lavoro svolto fino ad oggi. Sicuramente, dovendoci muovere nell’attuale situazione generale, sarà prioritario lavorare per assodare la posizione di mercato grazie alle nostre attività", spiega Iacomoni.

Parliamo di sostenibilità, cosa fanno gli associati per garantire che il prodotto possa essere anche rispettoso dell’ambiente?

"La sostenibilità è un tema che sta a cuore al Consorzio ed agli associati. Il nostro prodotto nasce dalla conoscenza del territorio, quando i contadini iniziarono secoli fa ad usare i semi ed i fiori di finocchio al posto del caro e raro pepe, e di questo territorio anche oggi dobbiamo prenderci cura. Difatti, nel corso del 2021 abbiamo lanciato il progetto legato al mantenimento della biodiversità grazie alle 'api sentinelle', donando degli alveari ad un’azienda agricola toscana che coltiva finocchietto per la produzione di finocchiona Igp. Abbiamo così garantito l’impollinazione nel modo più naturale che esiste non solo per il finocchietto, ma anche per le piante della macchia che circonda le coltivazioni. In questo solco ci muoveremo e troveremo altre iniziative da portare avanti".