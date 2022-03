Sigep 2022: Julius Meinl dà il via alle celebrazioni per i suoi 160 anni

Julius Meinl torna a Rimini dal 12 al 16 marzo per la 43° edizione del salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè in un anno importante: il 160° anniversario della storica torrefazione austriaca con cuore produttivo in Italia. L'azienda racconta in fiera i suoi prodotti di punta ed il progetto Coffee Tour, che dà il via alle celebrazioni per il suo anniversario.

Si tratta di un contest che vedrà sfidarsi le migliori caffetterie e pasticcerie della penisola a colpi di torte sacher e cappuccini. Da maggio a settembre i mastri pasticceri e i baristi d'Italia avranno un'opportunità per mettere in luce il proprio talento e far rivivere l'atmosfera delle caffetterie viennesi nelle principali piazze italiane. Il 1° ottobre, in occasione della giornata internazionale del caffè, si terrà la finalissima: i vincitori delle diverse tappe si sfideranno ancora una volta davanti a giudici d'eccezione, come l'Italian Coffee Trainer dell'accademia italiana maestri del caffè, Gianni Cocco e i mastri pasticceri di Ampi- accademia dei maestri pasticceri italiani. Saranno loro a decretare i campioni del caffè e della pasticceria, insieme a Jacopo Indelicato, Brand Ambassador Julius Meinl e Cristiano Tomei, chef stellato.

Per i primi classificati in palio tantissimi premi, a partire da una fornitura di caffè gratuito per sei mesi e l'attrezzatura d'eccellenza de La Marzocco e Fiorenzato in comodato d'uso, mentre per il team, ovvero il mastro pasticciere ed il barista, in regalo un weekend a Vienna per scoprire le origini dell'azienda e la storia e il fascino delle caffetterie Viennesi.

Il ritorno in presenza a Sigep 2022 è inoltre l'occasione per far conoscere da vicino l'iconica miscela di Julius Meinl, che si rinnova e diventa 1862 Vienna: un blend di chicchi 100% arabica selezionati, provenienti dall’Africa e dall’America Latina. La menzione a Vienna vuole essere un omaggio alla cultura delle caffetterie viennesi, in grande fermento negli anni in cui nacque l'azienda, proprio il 1862. Il rinnovato blend è stato premiato con il Superior Taste Award dall'International Taste Institute per il suo aroma intenso, il gusto armonico e la crema dorata.

Continua anche il progetto Julius Meinl The Originals, creato per celebrare l’artigianalità e l’origine dei chicchi, una produzione sostenibile in tutti i passaggi, dalla pianta alla tazza. A Sigep viene presentata per la prima volta la nuova mono-origine Jamaica Blue Mountain: caffè 100% arabica proveniente dalla Clifton Mount, la più antica piantagione di caffè nel mondo ad operare ininterrottamente, caratterizzata da un terreno particolarmente fertile dove crescono piante d'arabica che donano aromi dai sentori fruttati ai chicchi di caffè.