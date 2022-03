Acqua: arrivano i fondi del Pnrr

“Quasi un miliardo di euro tra fondi statali e risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato previsto per investimenti nel sistema idrico italiano. Un finanziamento certamente non sufficiente ma che dobbiamo far sì di spendere nel migliore dei modi. I Consorzi di Bonifica hanno dimostrato grande capacità progettuale ma è necessario uno sforzo comune dei diversi enti coinvolti per raggiungere risultati ambiziosi e determinanti. Basti pensare che non siamo in grado di raccogliere e gestire l’89 per cento dell’acqua piovana”.

Lo ha dichiarato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura, durante il ‘Focus Emergenza climatica: il paradosso Italia’ organizzato oggi da ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica) dove sono stati presentati i dati dell’Osservatorio sulle risorse idriche. All’evento hanno partecipato la sottosegretaria al Sud, Dalila Nesci, il presidente della commissione Agricoltura del Senato, Gianpaolo Vallardi e il deputato Giuseppe L’Abbate.



“Il Parlamento - prosegue - è impegnato a trovare ulteriori risorse per finanziare i progetti sinora presentati. Inoltre, a fronte di una terribile crisi energetica, potremmo allungare le concessioni idroelettriche rivedendo le tariffe e, inoltre, potremmo permettere ai Consorzi di utilizzare la grande potenza elettrica che producono”.



“Dobbiamo, poi, aumentare i campi coltivati in irriguo, pari oggi a circa 3 milioni e 300mila ettari, efficientando la rete e valorizzando una risorse primaria per la vita, per l’alimentazione e per fare energia” conclude.