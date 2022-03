Böse (Koelnmesse): "Sviluppiamo il nostro business con la Fiera di Rimini"

Decolla la partnership siglata a gennaio tra Anuga, la più grande manifestazione fieristica dedicata all'alimentare della fiera di Colonia, e Ieg (Italian Exhibition Group) la holding che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza. In particolare la prima opportunità sarà lo sviluppo di Sigep China (vedi articolo EFA News del 15-3-22), importantissima edizione internazionale di Sigep che si terrà a Shenzhen, in Cina nell'aprile del 2023, con la collaborazione di Anuga che in contemporanea terrà, nella stessa location, la sua fiera internazionale.

Sigep, la manifestazione di Ieg che si tiene ogni anno alla fiera di Rimini e che rappresenta l'eccellenza del made in Italy per le filiere di gelato, pasticceria e panificazione artigianali, cioccolato e caffè, si estenderà, infatti, su location mondiali dove sono in calendario edizioni delle fiere food di Koelnmesse "powered by Anuga", la manifestazione leader nel mondo per l'industria alimentare e delle bevande. L'annuncio dell'edizione internazionale è stato dato proprio in occasione della 43esima edizione di Sigep, tenutasi dal 12 fino ad ieri 16 marzo 2022 presso Fiera di Rimini.

Sull'edizione internazionale EFA News ha intervistato Gerald Böse, presidente e ceo di Koelnmesse: "È un grande passo anche per Koelnmesse ancora una volta, in uno dei nostri mercati più importanti, ovvero l’Italia. Come ben sapete ad Anuga e Ism o ad Anuga Food Tech a Colonia abbiamo molti molti espositori e relazioni di lunga data con investitori italiani. Credo che insieme al Sigep potremo sviluppare ulteriormente il nostro business globale. Lo stiamo facendo partendo proprio dalla Cina, insieme e per la prima volta. Questa è davvero un’offerta unica per il mercato cinese e abbiamo scelto Shenzhen perché è la regione più dinamica in Cina con il maggior numero di consumatori. E’ già un posto internazionale dove vive molta gente per studio o lavoro, molto aperta alle nuove tendenze alimentari. Penso che le tendenze alimentari provenienti dall’Europa siano sempre le migliori. L’Italia ha quindi tanto da offrire e adesso il Sigep aprirà le porte anche ai nuovi consumatori", ha commentato.

Anuga è il più grande player al mondo, perché è importante questa partnership con un player più piccolo come Rimini?

"La fiera di Rimini non è piccola, anzi penso sia molto specializzata e credo che il Sigep sia una fiera di nicchia. Se Anuga offre l’intera gamma di prodotti finiti alimentari, Sigep può offrire a sua volta prodotti davvero speciali a questa mostra del cibo che si rivolgerà anche a nuovi gruppi di visitatori. E’ per questo che Anufood China, potenziato da Anuga e Sigep China è un abbinamento perfetto", ha concluso Böse.