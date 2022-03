Export in ripresa per pesche e nettarine

Pesche e nettarine in netta ripresa sui mercati esteri nel 2021. Dal consuntivo sull’export di ortofrutta fresca elaborati da Fruitimprese su dati Istat, pesche/nettarine sono il quarto prodotto più esportato dall’Italia dopo le mele, l’uva da tavola e il kiwi. Il 2021 ha visto una forte ripresa sui mercati esteri sia in quantità (oltre 97.0000 tonnellate, +25,8%) che in valore (137,4 milioni €, +26,5%). Il buon andamento di pesche/nettarine, confortato anche da prezzi soddisfacenti, suggella un anno record per l’export della nostra ortofrutta, che ha migliorato il trend già positivo del 2020: più valore: 5,2 miliardi € (+8,3%), più quantità (+1,8% pari a 3,6 milioni/tons).

Il valore dell’export complessivo supera i 5,2 miliardi di Euro, il valore dell’import si ferma a poco meno di 4,18 miliardi. Il saldo commerciale positivo anno su anno balza a oltre 1 miliardo di € con uno scatto del 62,1%. “Risultati davvero di grande rilievo", commenta Giancarlo Minguzzi, presidente Fruitimprese Emilia Romagna, "che conferma il dinamismo delle nostre imprese che non si sono scoraggiate davanti alle tante difficoltà” . "Il buon andamento del 2021 può essere di auspicio per una buona campagna estiva 2022 grazie anche al fatto che i tanti abbattimenti di frutteti alzeranno certamente il livello qualitativo del prodotto, assecondando le richieste del mercato e dei consumatori”.

Intanto si sta concludendo la campagna delle produzioni invernali, con le pere che hanno già esaurito le scorte al termine di una stagione terribile per mancanza di prodotto (-70/80%), “restano un po’ di mele Fuji e Pink Lady e un po’ di kiwi, al massimo un altro mese di commercializzazione. La competitività delle imprese dell’ortofrutta è messa a dura prova in questi primi mesi del 2022 dagli aumenti dei costi fuori controllo dell’energia, trasporti , imballaggi, concimi, fertilizzanti, e non ci stanchiamo di chiedere una corretta redistribuzione di costi e responsabilità lungo l’intera filiera produttiva e distributiva. Chiediamo il taglio delle accise sui carburanti per le attività di trasporto e logistica, strategiche per il nostro settore, e agevolazioni sui costi dell’energia per le nostre imprese che nei magazzini e nelle celle frigorifere registrano alti consumi per la lavorazione e la conservazione dei prodotti”, spiega Minguzzi.

In vista della prossima stagione estiva “le produzioni di pesche/nettarine non dovrebbero mancare, in quantità e qualità, però le tensioni internazionali e la guerra tra Russia e Ucraina stanno spaventando i mercati esteri che forse non risponderanno come nel 2021, per cui grazie anche alla qualità delle produzioni confidiamo molto sui consumi nazionali”, conclude.