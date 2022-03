Hospitality, inaugurata la 46esima edizione

E’ stata inaugurata ieri a Riva del Garda la 46esima edizione Hospitality 2022, che si è aperta con la tavola rotonda “Il futuro dell’ospitalità: in un contesto di continuo cambiamento, quali scenari e strategie?” con la partecipazione di Massimo Garavaglia, ministro del turismo, Giorgio Palmucci, presidente di Enit, e i vertici di Riva del Garda Fierecongressi, il presidente Roberto Pellegrini e il direttore generale Alessandra Albarelli.

In apertura dei lavori, Pellegrini ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere qui oggi, in presenza. Un primo obiettivo è già stato raggiunto, con gli oltre 450 espositori che nonostante lo spostamento di data hanno scelto di investire e partecipare, perché credono nel valore e nelle opportunità di business e formazione di questa manifestazione storica che rappresenta tutto il mondo Horeca". Garavaglia, nel suo intervento ha ribadito che il Pnrr è una grande opportunità anche per il settore turistico, soprattutto in un momento in cui l’esigenza di tutti è quella di alzare il livello di qualità del comparto. “Il turismo è un settore molto competitivo e siamo stati abituati a dire che l’Italia è il Paese più bello del mondo ma, a consuntivo, siamo solo al sesto posto tra i paesi più cercati fra quelli da visitare. Quindi è necessario non solo darci da fare ma anche fare di più"

Garavaglia ha ricordato come le fiere e gli eventi rappresentino un motore di sviluppo per l’economia del nostro Paese, considerato che circa il 50% del nostro export è generato dalle fiere. “Secondo alcuni, nel post pandemia le fiere non avrebbero più ragione d’essere perché tutto si può fare in digitale, con formule innovative e meno investimenti negli spazi", ha aggiunto Pellegrini. Palmucci ha sottolineato come negli ultimi due anni il mondo degli eventi sia cambiato e gli stessi attori del “turismo d’affari”, come le fiere, abbiano dovuto modificare il proprio lavoro per essere volano del sistema imprenditoriale. “Far riscoprire l’Italia agli italiani, è stato l’effetto che abbiamo riscontrato nel post pandemia. Spesso dall’estero conoscono molto di più il nostro Paese di noi che ci viviamo e questo è un tema su cui dobbiamo lavorare, tutti insieme".

Infine, Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality, ha illustrato nel dettaglio tutte le novità di questa 46esima edizione, da ieri al 24 marzo al quartiere fieristico di Riva del Garda: oltre 450 espositori e più di 100 eventi formativi nei 38.000 mq suddivisi in 8 padiglioni, 4 aree tematiche - Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment e Renovation & Tech - e nelle aree speciali Solobirra e Rpm-Riva Pianeta Mixology, dedicate alla birra artigianale e al bere miscelato, e nel nuovo spazio Winescape dedicato all’enoturismo.