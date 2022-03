Conserve Italia torna in fiera

C’è grande attesa nel settore del fuori-casa per il ritorno in presenza di Beer&Food Attraction e International Horeca Meeting, le due manifestazioni in programma dal 27 al 30 marzo alla Fiera di Rimini. La divisione Horeca di Conserve Italia si farà trovare pronta per presentare agli operatori presenti tra i padiglioni tutte le innovazioni del Gruppo cooperativo: sia in ambito beverage con i marchi Yoga, Derby Blue, Valfrutta Bio e Bitter Salfa, sia in ambito food con Cirio Alta Cucina, Valfrutta Granchef e Jolly Colombani.

“Ancora una volta gli italiani hanno dimostrato di essere un popolo di amanti del consumo out of home", dichiara Pier Franco Casadio, direttore commerciale Horeca di Conserve Italia, "perché non appena l’emergenza sanitaria lo ha consentito, hanno ripreso a frequentare ristoranti, pizzerie e bar. La riapertura delle fiere in presenza, rappresenta l’ultimo tassello per una definitiva ripartenza del nostro settore. Abbiamo progettato e costruito l’accademia dell’Horeca, una piattaforma online di comunicazione rivolta a tutti gli stakeholder che potranno conoscere in maniera chiara ed esaustiva il nostro Gruppo e i suoi valori, la storia dei nostri marchi italiani, l’impegno per la sostenibilità ambientale e sociale della filiera cooperativa che rappresentiamo, i siti produttivi, i progetti agronomici e ogni altra informazione utile a raccontare la nostra Total Horeca Company”.

L’Accademia dell’Horeca sarà presentata all’interno della fiera nell’ambito di un evento in programma lunedì 28 marzo alle ore 13.30 presso la sala Cedro (vicino al padiglione C7 – ingresso ovest). Le novità saranno esposte allo stand del Gruppo a Beer&Food Attraction nel padiglione A5 (stand 034, corsia 1) e anche nell’area dell’International Horeca Meeting (IHM) di Italgrob, che prenderà vita nei padiglioni A5 e A6.

“Protagonisti indiscussi", spiega Gabriele Angeli, direttore marketing Horeca di Conserve Italia, "saranno i nuovi prodotti lanciati sul mercato nell’ultimo anno, a partire dalla nuova gamma Yoga Combi’, due gusti assolutamente innovativi (pesca-mandorla e pera-nocciola) che associano la tradizionale bontà della frutta dei nostri soci alla mandorla e alla nocciola, sempre più apprezzate dal consumatore amante della frutta secca, dei sui sapori e valori. Si tratta di bevande ad altissimo tenore di frutta e senza zuccheri aggiunti. Presenteremo anche i lanci più recenti a partire dai succhi di frutta Yoga L’Arte del 100%: pesca nettarina di Romagna Igp e pera dell’Emilia-Romagna Igp che valorizzano la filiera agricola corta di Conserve Italia, i centrifugati Yoga e il progetto difesa promosso sia con Yoga che con Derby Blue: è il nuovo succo Ace al gusto passion fruit ricco di vitamine e zinco utili per la tutela dell’organismo”.

Non mancheranno infine la gamma con tappo twist-off di Valfrutta Bio proposta in otto referenze biologiche, così come le sodate Bitter Salfa. Tra le proposte beverage ci sarà il succo di pomodoro Cirio e il succo di pomodoro Valfrutta Bio, anche in questo caso proveniente dalla filiera agricola corta dell’Emilia-Romagna. Spazio infine a Valfrutta Granchef e Jolly Colombani Horeca brand destinati agli operatori professionali che propongono un’ampia gamma che va dal pomodoro, alla frutta allo sciroppo, ai succhi e alle conserve vegetali tra le quali spicca la linea dei Cotti a Vapore Valfrutta Granchef.