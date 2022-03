Arriva a Verona il Natural Born Wines

E’ in costante aumento il numero di persone che in Italia e nel mondo scelgono di portare in tavola vini naturali, non solo per motivi etici, ma soprattutto per l’intensità che questi vini hanno nel bicchiere. A villa Boschi (Isola della Scala - Verona) da sabato 9 a lunedì 11 aprile 2022 saranno proprio questi vini i protagonisti di “Natural Born Wines - salone dei vignaioli naturali”. L’appuntamento è voluto e organizzato da Sorgentedelvino, lo storico salone emiliano del vino naturale che dal 2009 scandaglia i territori italiani alla ricerca di veri e propri gioielli enologici.

"Passando da un territorio all’altro, da un’annata all’altra, da un vignaiolo all’altro non si troveranno due vini uguali, un’esperienza sensoriale davvero straordinaria. Un’esperienza da non perdere, sia per quegli appassionati di vino che hanno ancora voglia di essere sorpresi, che per gli operatori che vogliono offrire ai propri clienti nuovi incontri enologici, nuove esperienze sensoriali, il piacere di portare in tavola vini con l’anima", comunica una nota stampa.

La carta dei principi che i vignaioli di Natural Born Wines condividono racconta cosa caratterizza questi vini: le uve sono coltivate con metodi biologici o biodinamici, le fermentazioni avvengono solo con lieviti indigeni, in cantina l’uva si trasforma in vino senza additivi e coadiuvanti, si utilizzano solfiti solo quando è necessario e in piccole quantità. “In questi giorni Verona diventa il centro del mondo del vino, volevamo portare lì anche i piccoli vignaioli naturali che ci piacciono", raccontano gli organizzatori", e a villa Boschi abbiamo trovato il luogo ideale. Una villa antica nella campagna veneta a pochi minuti da Verona Fiere, il luogo ideale per gustare i vini in un ambiente tranquillo e rilassato, per parlare con i vignaioli in un’atmosfera piacevole”.

I visitatori troveranno anche una piccola selezione di prodotti tipici proposti da artigiani del cibo che condividono gli stessi principi. Conserve, formaggi, salumi che si abbinano perfettamente ai vini dei vignaioli naturali.