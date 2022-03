Anche Roma aderisce all'iniziativa di informazione su salumi e carne suina

Il progetto “Trust Your Taste – Choose European Quality” promosso da Assica incontrerà i consumatori in 50 punti vendita in tutta Italia. Appuntamento nella Capitale e in provincia in 7 macellerie: in negozio esperti per consulenze e materiali di approfondimento per promuovere scelte consapevoli.

Dal 24 marzo al 9 aprile, sette salumerie di Roma si trasformano in “aule” per un periodo intenso di incontri e attività di formazione su salumi e carne suina. In negozio, oltre ai preziosi consigli dei salumieri, si potranno infatti trovare informazioni, materiali di approfondimento e anche esperti nutrizionisti, a disposizione dei consumatori per consulenze dedicate sui salumi e la carne suina.

L’iniziativa è promossa da Assica (associazione industriali delle carni e dei salumi) nell’ambito del progetto Trust Your Taste, Choose European Quality, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze alimentari della filiera suinicola e raccontare ai consumatori gli enormi progressi compiuti sui temi della sostenibilità e dei valori nutrizionali. Queste le botteghe coinvolte: antica macelleria e salumeria, via Cesare Fracassini 44, via Giovanni Battista Tiepolo, 27; GM Carni Macelleria, via Monte Santo, 39; Angelo Polpetta srl, via Cesare Laurenti 11/13, Ostia Lido; Essegi di Ravioli G&C snc, viale Be. Vergine del Carmelo, 163; La sorgente dell'alimentazione D’Onofrio S.SAS, piazza Consoli,33; Savigni Mercato Centrale Roma stazione Termini, via Giovanni Giolitti, 36; macelleria Sfizi di Carne, via dei colombi 71.

Il macellaio o salumiere è una figura centrale per valorizzare il prodotto. Unisce infatti la sapienza e l’artigianalità ad un continuo aggiornamento professionale, per rispondere alle nuove esigenze e ai gusti in divenire del consumatore, sempre più sensibile a temi come la sostenibilità, la sicurezza alimentare e il benessere animale. In Italia si contano oggi circa 15.000 macellerie distribuite in tutto il Paese, botteghe che l’acquirente sceglie principalmente per il valore aggiunto del rapporto umano e di fiducia con il gestore, per l’estrema cura posta nella scelta di fornitori, per la possibilità di ricevere preziosi consigli d’uso o ricette sfiziose. Fra le responsabilità in capo a salumieri e macellai vi è proprio la valorizzazione del prodotto, sia delle 43 preziose eccellenze di salumeria a marchio Dop e Igp vanto del nostro Paese, che delle innumerevoli specialità regionali o locali, sia della carne suina, nei suoi vari tagli.

Rendere i consumatori più informati e consapevoli è il focus di “Trust Your Taste, Choose European Quality”, il progetto nato per promuovere la cultura produttiva della carne suina e dei salumi, valorizzando gli alti standard europei e la grande tradizione storica che contraddistingue questo comparto. Il progetto si svolge in Italia e Belgio e gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea nell’ambito del regolamento (UE) 1144/2014.