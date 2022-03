Beer&Food Attraction/2: i numeri della fiera

Al via domenica 27 marzo sulla 7ª edizione di Beer&Food Attraction, e la 4ª BBTech expo , la fiera di riferimento per l’eating OUT e quella delle tecnologie per birre e bevande, organizzate da Italian Exhibition Group, che tornano in presenza e si svolgono in contemporanea all’11ª International Horeca Meeting di Italgrob.

Beer&Food Attraction presenta 360 brand, disposti su 30.000 mq di esposizione e 85 buyer esteri (selezionati in collaborazione con ICE Agenzia e la rete degli agenti IEG) da 24 paesi che hanno già fissato oltre 1.000 appuntamenti con gli espositori. La manifestazione è diventata in questi anni la chiave di lettura moderna e smart per valorizzare l’experience che ruota attorno all’eating OUT, a partire dalla centralità delle birre e dell’intero comparto del beverage, sino ad ampliarsi al segmento food con tutte le novità del fuori casa.

L'inaugurazione ufficiale della manifestazione, alle 11,30 all’Horeca Arena (pad. A6), dove interverranno: Corrado Peraboni, CEO di Italian Exhibition Group, Mattia Morolli, assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Transizione digitale, cura e sviluppo dell'identità dei luoghi al Comune di Rimini, Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, Rocco Pozzulo, presidente di FIC Federazione Italiana Cuochi e Alfredo Pratolongo, presidente di Assobirra.