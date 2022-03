Löwengrube, accordo con Bnp Paribas Leasing Solutions

È stato siglato l’accordo tra Löwengrube, azienda italiana proprietaria dell’omonimo brand di ristorazione che propone il format del ristorante-birreria in stile bavarese, e Bnp Paribas Leasing Solutions, tra le maggiori società di leasing in Italia e leader europeo nelle soluzioni di leasing, noleggio e finanziamenti su misura per investimenti in attrezzature professionali. L’accordo si configura come un nuovo tassello alla strategia di crescita dell’azienda italiana, nata nel 2005 per iniziativa dei due imprenditori Pietro Nicastro e Monica Fantoni, e trasformatasi dal 2014 in una rete distribuita su tutto il territorio nazionale con 30 punti vendita, e uno all'estero a Tirana.

Con 5 locali a gestione diretta, il brand punta ad espandersi anche coinvolgendo nuovi imprenditori, franchisee interessati in modo specifico al settore della ristorazione e multifranchisee con attività diversificate, intenzionati a replicare il modello di successo del format. L’azienda che collabora oggi con primari operatori internazionali del canale dei consumi fuori casa ha messo a punto un ambizioso piano di crescita, che punta a raggiungere la quota di 80-90 punti vendita nel giro di cinque anni.

Per realizzare questo obiettivo è strategico l’accordo appena siglato, che renderà più vantaggiosa l’adesione di nuovi imprenditori alla rete di franchising, garantendo loro finanziamenti per aprire da zero nuovi locali dopo l’affiliazione al brand. "L’accordo è anche un’ulteriore dimostrazione dell’approccio di Löwengrube alla formula del franchising: sempre sul campo, a fianco dei franchisee, per crescere insieme", comunica l'azienda in un nota stampa.