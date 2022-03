Nuova governance in Origin Europa

Sarà Leo Bertozzi di Origin Italia a rappresentare il nostro Paese nel nuovo board di Origin Europa, associazione che riunisce oltre 250 gruppi di indicazioni geografiche europee, con l’obiettivo di far emergere le esigenze del settore della qualità certificata in cui l’Italia è leader globale con 841 prodotti agroalimentari e vitivinicoli Dop Igp Stg per un valore di 16,6 mld di Euro di valore alla produzione. In un momento cruciale per il futuro delle indicazioni geografiche a livello europeo, l'associazione ha deciso di darsi una nuova struttura per garantire una migliore rappresentanza dei paesi attualmente membri e far emergere la loro voce attraverso le organizzazioni nazionali.

La nuova governance intende anche fornire a Origin EU gli strumenti per un maggiore impatto a Bruxelles, dove sono attualmente discusse le questioni strategiche relative alle IG, quali la riforma dei regolamenti delle indicazioni geografiche dell'Ue, le modifiche alla politica di promozione, la revisione delle regole sull'informazione ai consumatori e sui negoziati internazionali e bilaterali. “Sono molto orgoglioso della nuova governance. Innanzitutto perché apre la strada a obiettivi politici più ambiziosi e, di conseguenza, alla sua crescita in termini di gruppi di indicazioni geografiche, anche di paesi oggi non rappresentati. D'altra parte, la nuova struttura rappresenta un modello per gli altri membri nel mondo che intendono stabilire un'antenna regionale in altre aree”, ha affermato Riccardo Deserti, presidente dell'associazione.

L'assemblea generale ha inoltre eletto presidente di Origin Eu Charles Deparis, produttore di latte crudo per le Dop “Pont-l'Evêque” e “Camembert de Normandie”. Ecco tutti i membri del comitato esecutivo: Leo Bertozzi (Origin Italia), Sebastien Breton (Origin France), Federico Moncunill Gallo (Origen España), Robert Scholz (Bavaria Brewers Association, Germania), Ana Soeiro (Qualifica/ Origin Portugal).