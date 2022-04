Indicazioni geografiche: Ce pubblica la proposta di revisione

La Commissione europea ha pubblicato il 31 marzo la sua proposta legislativa per la revisione del sistema delle sistema delle indicazioni geografiche (Ig) dell'Ue. La proposta di regolamento fornisce alcuni elementi apprezzabili in merito a maggiore tutela e controlli più efficaci delle Ig, in particolare per quanto riguarda i nomi di dominio Internet. "Tuttavia, la definizione dei concetti di evocazione e della genericità dei nomi potrebbe risultare in una limitazione della protezione delle Ig. Allo stesso modo, altre disposizioni non vanno nella giusta direzione indicata di recente dalla riforma dell'organizzazione comune dei mercati e dal regolamento 1151/2012", sostengono da oriGIn Eu.

L'associazione si rammarica della complessità delle procedure che potrebbero derivare dalla proposta legislativa. "Pur rimanendo responsabile del processo decisionale sulle registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle Ii, la Ce propone di effettuare la gestione del sistema in collaborazione con l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (Euipo), senza spiegare i poteri e le responsabilità conferitegli. Questo potrebbe portare a ulteriori ritardi nel processo e alla perdita di centralità della Commissione europea.

Infine, l'associazione sottolinea che la proposta manca di una visione chiara sul futuro delle Ig. "La Commissione europea chiede di poter esercitare diversi poteri delegati, che scavalcherebbero i due co-legislatori dell'Ue, il Parlamento europeo, e il Consiglio, per decidere, in una fase successiva, su questioni strategiche come la sostenibilità". "Alla luce di questo, oriGIn Eu intende collaborare con i membri del Parlamento europeo e gli stati membri, così come con la Commissione europea, per un miglioramento della proposta legislativa, che è cruciale per il futuro del settore. Abbiamo bisogno di un sistema europeo ambizioso per le indicazione geografiche affinché i produttori possano continuare ad operare per lo sviluppo sostenibile delle zone rurali in tutta l'Ue", ha dichiarato il presidente Charles Deparis.

La Commissione non ha colto in pieno la volontà degli operatori del sistema Dop Igp che in pochi anni hanno contribuito a creare un sistema alimentare di qualità riconosciuto in tutto il mondo che vale oltre 75 miliardi. Dobbiamo lavorare coesi a livello nazionale e europeo per cambiare radicalmente alcuni aspetti legislativi di questa proposta che non va nella direzione giusta”, ha commentato il presidente di oriGIn Italia, Cesare Baldrighi.