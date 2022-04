Indicazioni geografiche/2: riforma Ce poco ambiziosa?

La Commissione europea ha pubblicato il 31 marzo la sua proposta legislativa per la revisione del sistema delle sistema delle indicazioni geografiche (Ig) dell'Ue. La proposta di regolamento fornisce alcuni elementi apprezzabili in merito a maggiore tutela e controlli più efficaci delle Ig, in particolare per quanto riguarda i nomi di dominio Internet (vedi articolo EFA News del 1-4-22).

Federdoc ritiene che nella riforma annunciata come una semplificazione, in realtà l'unica semplificazione presente sia quella a beneficio della Commissione Europea e non dei produttori. "La proposta al contrario moltiplica gli interlocutori istituzionali per i produttori di Ig poiché, oltre alla Commissione europea, in futuro coinvolgerà anche l'Euipo. Riteniamo molto pericoloso che la Commissione Europea non precisi come dovrebbe funzionare il nuovo sistema delle Ig, e che si limiti a prevedere ampi poteri delegati per la definizione di gran parte della riforma, in tal modo privando il Parlamento Europeo e gli stati membri di qualsiasi potere per incidere sulla modifica degli atti delegati della Commissione", spiega l'associazione in una nota stampa.

"La Commissione Europea vuole semplicemente una delega in bianco per decidere il futuro della politica delle Ig, senza il contributo dei due co- legislatori, il che non è democraticamente accettabile", commenta il presidente Riccardo Ricci Curbastro. "Il rischio è l'indebolimento del legame tra le Ig e la politica di sviluppo rurale, in quanto se approvate come tali le regole contenute nella riforma possono mettere a repentaglio un sistema che dagli anni 70 ha dimostrato di essere strumentale per la valorizzazione delle denominazioni vinicole e lo sviluppo di molte regioni e territori europei".

Inoltre, la delega ad Euipo del riconoscimento delle indicazioni geografiche comporterebbe la gestione secondo criteri privatistici di quello che in realtà è un patrimonio collettivo, con inevitabili ricadute negative per il nostro settore, che vedrebbe minata la tutela delle nostre eccellenze per soddisfare la semplificazione degli uffici della Commissione.

Secondo l'associazione, le attuali regole delle Ig sono soddisfacenti, in quanto permettono già ai produttori di vino Ig di garantire la sostenibilità, di proteggere le Ig, i domini internet e le merci in transito. Tuttavia, "nella proposta della Commissione non c'è chiarezza su come proteggerle ulteriormente, anzi alcune delle disposizioni incluse nella proposta sembrano minare quanto concordato dai co-legislatori nella riforma della Pac, entrata in vigore il 7 dicembre 2021", concludono dall'associazione.