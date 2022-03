A Macfrut 2022, il forum Fippo

I massimi esperti internazionali di piante officinali si ritrovano a Macfrut. L’occasione è la decima edizione del forum biennale della Fippo (Federazione italiana produttori piante officinali), per la prima volta ospitato al Rimini Expo Center, in programma dal 4 al 6 maggio prossimo. Nato 20 anni fa come momento di incontro fra produttori di piante officinali e utilizzatori industriali, il forum è un evento unico del suo genere in fatto di qualità, per i temi trattati e per i relatori, dal momento che ospita esperti internazionali del mondo scientifico e delle imprese.

“Il forum è fra i pochi in Europa dedicato a un settore che ha solo altri due momenti di incontro comparabili per il livello delle informazioni: le Rendez vous d’Herbalia in Francia e i Bernburger Winterseminar in Germania, fra l’altro entrambi rinviati causa situazione pandemica", spiega Andrea Primavera, presidente di Fippo. "Il settore delle piante officinali infatti ha poche occasioni di incontrarsi e dibattere dei molti e complessi aspetti che riguardano questo settore della produzione agricola. Temi come la coltivazione, la meccanizzazione, il mercato, sono talmente specialistici che trovano difficilmente spazio nella comunicazione mainstream, dedicata spesso alle grandi colture e alle produzioni tipiche del nostro paese”.

Al decimo forum Fippo si parlerà di mercato, biodiversità vegetale, ricerca applicata al settore delle officinali, produzione di oli essenziali, modelli di impresa su larga scala e come compiere i primi passi. Oltre agli esperti nazionali ci saranno contributi internazionali da esperti provenienti da paesi europei all’avanguardia in fatto di produzione e ricerca nel settore delle piante officinali. Il forum, come da tradizione, darà spazio alle aziende di produzione di piante officinali, del trade e della trasformazione con la possibilità di presentarsi al settore, illustrando attività e obiettivi per creare quei contatti indispensabili allo sviluppo del business.

L'evento è parte di Spices & Herbs Global Expo, grande novità di Macfrut 2022, il salone dedicato a spezie, erbe officinali e aromatiche. Una fiera nella fiera con operatori da tutto il mondo, incontri di business con buyer internazionali, workshop tecnici con esperti del settore, show cooking con categorie di prodotto sempre più apprezzate dai consumatori.