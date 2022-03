Beer&Food Attraction: appuntamento al 2023

Bilancio positivo per le tre manifestazioni concluse oggi alla Fiera di Rimini, organizzate da Italian Exhibition Group e dedicate all’eating OUT, punto di riferimento per l’intera filiera: la 7ª Beer&Food Attraction e la 4ª BBTech expo, fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande, svoltesi in contemporanea all’11° International Horeca Meeting di Italgrob. Come spiega una nota, "la scelta di riunire in un solo appuntamento le aziende produttrici, gli operatori, le associazioni di settore e l’intera community dell’horeca in un nuovo format, totalmente B2B, e la collocazione nelle giornate da domenica a mercoledì, si è rivelata vincente".

I numeri. 360 brand presenti, disposti su 30.000 mq di esposizione è di pieno segno positivo. Circa un migliaio gli appuntamenti tra gli espositori e gli 85 buyer internazionali presenti in fiera, grazie alla collaborazione con ICE Agenzia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed in parallelo dai regional advisor di IEG. Buyer provenienti da 24 paesi: Albania, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera e Ungheria. Presenti anche delegazioni dagli Stati Uniti, dall’Armenia, Israele, Kazakistan e Libano.

Importanti le partnership tra Italian Exhibition Group e le associazioni di riferimento. La federazione confindustriale Italgrob ha confermato Rimini, e la fiera in particolare, come location ideale per il suo International Horeca Meeting, sulla stessa linea la Federazione Italiana Cuochi che ha ribadito come la Fiera di Rimini sia la “casa” ideale del suo evento più importante, i Campionati della Cucina Italiana. Sempre in ambito food segnaliamo la collaborazione con Cast Alimenti, mentre il comparto birra, con il patrocinio di Assobirra, ha visto, tra le altre collaborazioni, quelle con Unionbirrai, il CERB Centro di Ricerca per l’Eccellenza Birraria e il Consorzio Birra Italiana.

Beer&Food Attraction, BBTech expo e l’International Horeca Meeting torneranno alla data di collocazione naturale per il settore nel 2023, dal 19 al 22 febbraio alla Fiera di Rimini.