Consegnati i premi Coop for Future e Close the Gap

Si è chiusa la cerimonia di premiazione della XIV Edizione del Premio Coop For Future, il riconoscimento di Coop ai propri fornitori a marchio che si sono distinti per le politiche di sostenibilità. Nel 2022 è nato anche il Premio “Close the Gap” per l’inclusione di genere dopo l’anteprima dello scorso anno. Altra novità di quest’anno l’istituzione di due Comitati Scientifici composti da esperti chiamati a scegliere le sei imprese vincitrici; cinque per Coop For Future e uno per “Close the Gap”.

Sono stati 409 i fornitori che hanno partecipano all'iniziativa (sugli oltre 500 del parco fornitori prodotto a marchio di Coop) compilando questionari e accettando le ispezioni dell’ente certificatore Bureau Veritas, pena l’esclusione dal Premio; una rete di grandi, medie e piccole imprese italiane chiamate a una competizione virtuosa.

Per il nuovo premio sull’etica e l’inclusione di genere, a salire sul podio la Euro Company del ravennate, azienda specializzata nella frutta secca ed essiccata.

Riconoscimenti anche per La Doria, azienda di derivati del pomodoro, legumi e frutta di Angri; la Giuliano, azienda leader nella produzione di frutta e ortaggi in Puglia; la Fileni leader per le carni avicole, la Essity Italia impegnata nel campo tissue casa e igiene persona e la società agricola cooperativa Orogel specializzata in prodotti surgelati vegetali.

I premi sono stati consegnati a Milano da Marco Pedroni, presidente Coop Italia e Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop) e Maura Latini, amministratrice delegata Coop Italia.