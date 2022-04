Fruitlogistica: Di Maio in visita agli stand italiani

L’apertura di nuovi mercati, abbattendo l’ostacolo delle barriere fitosanitarie, è cruciale per l’ortofrutta italiana, il cui export ha superato i 5 miliardi di euro nel 2021. Ma l’azione del governo potrebbe essere risolutiva per accelerare e portare a conclusione i dossier aperti, dalla Tailandia al Vietnam alla Cina, dagli Stati Uniti al Messico, tutti mercati strategici per la nostra ortofrutta.

E’ questo il messaggio arrivato forte e chiaro a Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, con delega anche al commercio estero, in visita questo pomeriggio, accompagnato da ministro dell’Agricoltura tedesco Cem Özdemir e da undici rappresentanti di governo dell’Est Europa, a Italy, l’area di Fruit Logistica organizzata da CSO Italy con il supporto di Fruitimprese e Italia Ortofrutta, dove è stato ricevuto dal presidente Paolo Bruni e da molti degli imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni ortofrutticole presenti, a partire da Marco Salvi, Davide Vernocchi, Gennaro Velardo, Fabio Massimo Pallottini e Valentino Di Pisa.

Il ministro, che ha esteso la sua visita agli stand italiani della maggiore rassegna ortofrutticola del mondo, che si svolge da oggi fino al 7 aprile a Berlino, ha sottolineato l’importanza di fare sistema, di attrezzare il Paese in modo sempre più efficiente sul fronte logistico, con porti e interporti collegati e al servizio della produzione e dell’esportazione.

"Stiamo già da tempo lavorando su alcuni mercati molto strategici, non senza difficoltà - ha ricordato da parte sua Paolo Bruni al ministro Di Maio -. La sua presenza qui testimonia una nuova sensibilità del governo verso il nostro settore e ci auguriamo possa significare un impegno a supporto in particolare delle esportazioni ortofrutticole, che ci metta per lo meno alla pari con i competitori internazionali, in una fase così delicata per l’economia globale e per la stessa politica internazionale”.

A Fruit Logistica 2022 sono presenti oltre 2.000 espositori da 89 paesi e visitatori da almeno 90.

Largamente rappresentativa la presenza italiana. E ancora una volta il battesimo dell’Italia è stato nel cuore del padiglione 2.2, con il presidente di Cso Italy Paolo Bruni, il presidente di Fruitimprese Marco Salvi, il presidente di Italia Ortofrutta Gennaro Velardo, la presidente di Unaproa Sonia Ricci, il presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini, il presidente di Fedagromercati Valentino Di Pisa, il coordinatore per l’ortofrutta di Alleanza delle Cooperative, Davide Vernocchi, il presidente dell’interprofessione e della commissione italia uva da tavola (Cut) Massimiliano Del Core, oltre agli assessori regionali all’agricoltura della Campania, Nicola Caputo e della Calabria, Gianluca Gallo; ospite d’onore il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini. Tutti insieme, "per un’Italia dell’ortofrutta", ha sottolineato Bruni, "che non demorde, si presenta compatta come mai prima alla maggiore fiera di settore del mondo e punta con forza sui mercati esteri, dopo il buon risultato 2021".