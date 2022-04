Le novità di Fantini Group a Vinitaly 2022

Anche il Gruppo Fantini sarà presente al Vinitaly (edizione numero 54, da domenica 10 a mercoledì 13 aprile, a Verona), con importanti novità da presentare a buyer italiani e internazionali, oltre che ad appassionati e consumatori. L'azienda, nata nel 1994, partendo da Ortona, in Abruzzo, è poco a poco entrata nel settore delle imprese enologiche esportatrici del sud Italia con oltre 28 milioni di bottiglie. Il suo fatturato è cresciuto dai 79 milioni del 2019, agli 82 milioni nel 2020 e ha raggiunto i 90 milioni del 2021. Per il 2022 è prevista un ulteriore aumento a 96 milioni, anche grazie alle novità in serbo e che saranno protagoniste proprio alla fiera di Verona.

La più attesa è Three Dreamers (vedi articolo EFA News del 3-2-22), un nuovo rosso realizzato da uve Montepulciano d’Abruzzo biologiche appassite, Già la prima produzione sul mercato, vendemmia 2018, prevede una bottiglia iconica, dal design completamente nuovo; l’etichetta riproduce una sorta di portale, con la toppa per la chiave; quest’ultima tintinna appesa al collarino, come dire evocativamente: “Usami per aprire la serratura ed entrare in questo sogno, il nostro sogno”, spiega il fondatore Valentino Sciotti. "Per noi questa è un’altra sfida. Abbiamo raggiunto risultati incredibili in questi anni. Non ci fermiamo. Three Dreamers sarà la massima espressione della nostra enologia".

Arriva anche Sensuale. Il nome fa riferimento alla bottiglia slanciata che ricorda quella di un profumo. È lavorata a rilievo per riprodurre il motivo floreale che orna la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Sambuca di Sicilia, dove si trova la cantina. Ci sarà Sensuale rosé: rosato in stile provenzale nel colore, e Sensuale bianco, un 100% Grillo. Il tappo sarà in vetro di nuova tecnologia Vinolok: certificato, a chiusura ermetica, con protezione dall'ossigeno esterno in modo da tutelare al meglio, e nel tempo, le caratteristiche del prodotto.

Infine, Miss Giulia, un vino in lattina. A livello internazionale aumenta sempre più la richiesta di un prodotto che sia “semplice”, conviviale, versatile e che non si accompagni necessariamente al cibo, ossia all’occasione di un pranzo o di una cena. La lattina da 25 centilitri riporta la silhouette di una giovane donna con un'estetica vintage. La figura femminile ha un volto, un nome e un cognome: quelli di Giulia Sciotti, direttore Marketing dell'azienda, che spiega: "tempo fa Wine Spectator parlava delle occasioni di consumo tra i giovani, di come questi ultimi si approccino al mondo del vino. Sottolineava un aspetto: molti ragazzi si allontanano dal nostro settore perché non trovano nuove risposte. Miss Giulia è la risposta: un prodotto che moltiplica appunto le occasioni di consumo, per esempio in barca, in spiaggia, al parco, a un picnic, o semplicemente durante un aperitivo tra amici. È un vino non impegnativo: c'è la versione rosso e bianco (dolce spumantizzato) e quella rosato (dry spumantizzato)".