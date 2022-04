Leggerezza e condivisione alla base della convivialità contemporanea

Per omaggiare il valore della condivisione, Birra Moretti, in collaborazione con Chefbooking, una community di chef a domicilio, ha dato vita a “Le ricette della buona compagnia”: un ricettario nel quale il casual food contemporaneo si sposa con la birra filtrata a freddo dell'azienda, lanciata lo scorso anno e che ha spopolato per il suo moderato grado alcolico (4,3%).

Da una parte il comfort food, rappresentato in particolare da un piatto simbolo del calore della cucina di casa come le polpette, sia nella versione gourmet con salsa alla birra che rivisitate in chiave moderna nella versione veg in salsa hummus rosa. Rigorosamente preparate in modalità “bocconcini”, all’insegna del concetto di leggerezza che è uno dei must della convivialità contemporanea. Dall’altra il ricettario accende i riflettori sul concetto moderno di semplicità del cibo, di cui il più autorevole portavoce è la tartare di carne in crema di nocciole: un piatto che vuole testimoniare che basta poco per dar vita a ricette facili da preparare e allo stesso tempo leggere.

Queste due tendenze, insieme a quella healthy, all’interno della quale la ricetta del momento è il poke rivisitato all’italiana, sono le tre anime del cosiddetto contemporary food sharing: "il cibo buono, sano, semplice che si condivide con le persone che ci fanno stare bene e in cui è protagonista la birra". Alcuni piatti del ricettario sono stati protagonisti a Milano, di una masterclass tenutasi presso Sonia Factory a tema convivialità contemporanea, organizzata proprio da Birra Moretti e Chefbooking. Nel corso della cooking session è stato fatto un omaggio al poke.

L'azienda ha lanciato un concorso a premi che dà la possibilità, a chi acquista una bottiglia di birra filtrata a freddo da 55cl in oltre 5.000 punti vendita, di vincere un’esperienza a casa con un “personal chef” che cucinerà per 6 persone. Nell’ultimo anno, come evidenzia l’osservatorio Nomisma “The World After Lockdown 2021” 1 italiano su 2 ha cambiato abitudini alimentari e ben 4 su 10 dichiarano di essersi indirizzati verso un’alimentazione più sana ed equilibrata rispetto all’anno precedente. Oggi per gli italiani il cibo è principalmente sinonimo di piacere (66%) convivialità (50%) e salute (37%).