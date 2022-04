MD fa il bis a Isernia

MD ha inaugurato ieri il nuovo punto vendita diretto di Isernia (Is). Il negozio di viale 3 Marzo 1970 è il secondo in città, il quarto in provincia, l’undicesimo complessivo in regione. Situato in posizione semicentrale, lo store mette a disposizione dei clienti una superficie di 1125 m2 che destina agli alimentari 925 m2, mentre i prodotti no food sono disposti su un’area di 200 m2. Il moderno layout aziendale sviluppa una pianta rettangolare con 6 corsie e un identico numero di casse.

Aperto da lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 20:30, il negozio si contraddistingue per la struttura funzionale che consente di usufruire in massima comodità dell’ampia proposta MD: nel nuovo punto vendita i clienti potranno trovare sul perimetro reparti serviti e take away di gastronomia e panetteria e macelleria, quest'ultimo con laboratorio a vista.

L’attenzione dell’insegna per il territorio ha un impatto positivo anche sull’occupazione locale. Sono tutti residenti a Isernia e dintorni i 16 lavoratori del negozio, dall’età media di 35 anni, che MD ha assunto e formato per garantire ai consumatori la competenza di un team giovane e motivato. A disposizione di tutti i clienti del punto vendita, un ampio parcheggio con 79 posti auto complessivi, di cui 52 coperti e 27 scoperti.